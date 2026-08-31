Do CarPlay míří další AI. Meta předbíhá Siri a zkouší vlastní chatbot přímo v autě

Apple před několika měsíci otevřel CarPlay hlasovým AI chatbotům a postupně se v něm začínají zabydlovat prakticky všichni velcí hráči. Po ChatGPT, Perplexity a Groku nyní přichází další velké jméno. Podporu CarPlay totiž získává také Meta AI. Má to však jeden poměrně důležitý háček – novinka zatím podle všeho není dostupná plošně a Meta ji pouze testuje na omezeném počtu uživatelů. Podporu si všiml server 9to5Mac v nejnovější verzi aplikace Meta AI pro iPhone. Po připojení telefonu k automobilu se Meta AI může objevit mezi aplikacemi dostupnými v CarPlay a lze ji přímo z infotainmentu spustit. Neznamená to však, že bude okamžitě fungovat každému. Při pokusu o spuštění se totiž některým uživatelům zobrazí informace, že Meta AI v CarPlay zatím není pro jejich účet podporována. Nepomáhá přitom ani placený účet, takže vše nasvědčuje postupnému testování na straně Mety.
Samotná přítomnost aplikace v CarPlay je každopádně zajímavá především kvůli tomu, jak rychle se z automobilového rozhraní Applu stává místo pro souboj jednotlivých AI asistentů. Apple totiž s příchodem iOS 26.4 povolil v CarPlay novou kategorii aplikací označovanou jako hlasové konverzační aplikace. Jejich ovládání musí být postavené primárně na hlasu, což je právě pro AI chatboty ideální. Jako první této možnosti využilo ChatGPT, ke kterému se následně přidaly Perplexity a Grok. Meta AI je tak již čtvrtým velkým AI chatbotem, který získává vlastní podporu CarPlay. Vedle toho lze prostřednictvím widgetů v CarPlay využívat také některé další AI služby.
Celá situace má pro Apple jeden poměrně zajímavý nádech. Zatímco konkurence již své AI chatboty do CarPlay postupně dostává, Apple teprve připravuje veřejné vydání nové generace Siri AI jako součást iOS 27. Ta je v současnosti dostupná v rámci testovacích verzí systému a její ostré vydání se očekává v září. Nová Siri má být přitom právě v automobilu výrazně schopnější než její současná verze. Dokáže vést přirozenější konverzaci, lépe pracovat s kontextem předchozích otázek a využívat informace dostupné v iPhonu a podporovaných aplikacích. Apple navíc v iOS 27 přináší samostatnou aplikaci Siri, ve které lze například pokračovat v předchozích konverzacích. Historie konverzací vedených prostřednictvím CarPlay se do ní synchronizuje a Apple je označuje ikonou automobilu. Do doby, než se iOS 27 dostane veřejně mezi uživatele, však mají konkurenti zajímavý náskok. Řidič s iPhonem už dnes může prostřednictvím CarPlay používat například ChatGPT a jednoduše s ním během jízdy komunikovat hlasem, aniž by musel sahat po telefonu. Podobným směrem nyní míří také Meta.
Pokud máte aplikaci Meta AI nainstalovanou a její ikonu už v CarPlay vidíte, stále to neznamená, že ji budete moci používat. Současná dostupnost vypadá spíše jako postupný test než jako klasické globální spuštění nové funkce. Meta zatím neoznámila, kdy bude podpora zpřístupněna všem uživatelům. Pro uživatele CarPlay je ale důležitější něco jiného. Apple během několika měsíců dokázal ze svého automobilového rozhraní udělat otevřenější platformu pro AI služby třetích stran. Řidič tak nemusí být odkázaný pouze na Siri, ale může si spustit asistenta, kterého běžně používá na iPhonu. A právě možnost volby může být nakonec jednou z nejzajímavějších novinek, které CarPlay v posledních letech dostalo. Meta AI je zatím jen dalším dílkem této skládačky. Pokud Meta zpřístupní CarPlay všem uživatelům, budou mít majitelé iPhonů v automobilu k dispozici dalšího velkého AI asistenta – a to ještě předtím, než Apple v září pošle svou novou Siri AI prostřednictvím iOS 27 mezi všechny uživatele.