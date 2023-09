Nová generace CarPlay nedorazí ani letos

Apple na WWDC v roce 2022 odhalil novou generaci CarPlay, která integruje palubní systém vozidla a iPhone tak, že budete mít například přes CarPlay možnost ovládat různé funkce vozidla nebo sledovat informace o vašem vozu jako je rychlost nebo počet otáček. Vše znělo perfektně a všichni jsme se na to těšili, ovšem rok 2022 utekl a nová generace CarPlay v iOS 16 nedorazila. Letos na WWDC se o ničem jako je CarPlay nemluvilo a v iOS 17 najdeme, co se CarPlay týká, hned dvě zcela zásadní novinky. Jsou zde nové wallpapery a také je zda funkce SharePlay. Bohužel tím výčet novinek, které v iOS 17 dorazily do CarPlay končí.

Apple na svých oficiálních stránkách aktuálně informuje již pouze o tom, že později v letošním roce zveřejní seznam vozidel, která budou novou generaci CarPlay podporovat. To tedy jinými slovy znamená, že se nedočkáme ani letos a je otázkou, zda vůbec do doby, než sjedou první vozy s podporou CarPlay nové generace, nebude další WWDC. V tom případě, bychom ani více jak dva roky po představení novinky neměli možnost ji používat. Již nyní je to rok a půl od chvíle, kdy nám Apple nový CarPlay představil. Do toho stávajícího nepřidal Apple již dlouhé roky nic, co by stálo za řeč. Uvidíme, kdy se tedy skutečně nového CarPlay dočkáme a hlavně, zda Apple ještě něco změní na tom stávajícím nebo se bude již soustředit pouze na nový CarPlay, jenž však bude ze začátku podporovat pouze pár vozidel.