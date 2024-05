A není těch registrací už nějak moc? Proč každá blbost potřebuje mít můj profil?

Jsem asi ten nejvíc empatický člověk, co se různých systémů a registrací týká, a snažím se vždy chápat, k čemu by někdo mohl chtít má data. Ovšem poslední dobou mi připadá, že cokoli si stáhnu z App Store, jakoukoli věc si koupím a chci k ní používat aplikaci, musím se někde registrovat. Koupil jsem si naprosto obyčejnou dětskou váhu pro novorozence a ejhle, musím se zaregistrovat a ještě potvrdit svůj email, jinak mám zkrátka smůlu a nemohu ji používat spolu s aplikací. Koupil jsem si reproduktory na zahradu a mám pocit, že tolik informací po mě nechtěli ani na rodném listě, kolik jich potřebuju pro to, abych si mohl přes AirPlay přehrávat hudbu v altánku.

Upřímně řečeno, i když se snažím všemožně chápat, k čemu a za jakých okolností někdo potřebuje registraci, nějak mi uniká, proč se musím registrovat k tomu, abych mohl zjistit váhu svého dítěte. Nerozumím navíc tomu, že jsou registrace podmíněné, abyste vůbec mohli většinu produktů používat. Něco si koupíte, odnesete domů a těšíte se, že když je to zcela primitivní zařízení, které má jednu jedinou funkci, tak jej zkrátka zapnete, připojíte k telefonu a můžete jej používat, ovšem realita je taková, že nejprve musíte zaregistrovat svůj profil, ověřit mobil, ověřit email a přihlásit se k aplikaci, aby bylo vůbec možné používat základní funkce daného produktu. Některé produkty navíc bez registrace vůbec nefungují.

EU nám neustále říká, jak jsou naše data cenná a jak je důležité je chránit. Vadí jim, že bezhlavě odklikáváme Cookies na webu, které jsou zcela upřímně naprosto k ničemu a nikdo vás přes ně nesleduje jako konkrétní osobu, ale pouze jako nějaké ID prohlížeče, kterému pak servíruje reklamu. Ovšem, že abyste mohli používat dětskou chůvičku, chce po vás někdo znát datum narození, váhu, výšku, jméno a pohlaví vašeho dítěte, to je každému jedno a pokud to vyplnit nechcete, máte zkrátka smůlu. Navíc registrace probíhá přes aplikaci staženou z App Store, ale vaše údaje nejdou k Applu, jdou na servery výrobce nebo někoho, kdo stojí za aplikací a vy vlastně vůbec netušíte, komu data poskytujete.

Za mě osobně by tedy bylo mnohem lepší než řešit Cookies lišty a podobné blbosti vyřešit, aby bylo možné používat aplikace a zařízení, u kterých nedává registrace žádný smysl a žádnou nutnost pro jejich používání, používat i bez nutnosti se registrovat. Je to zkrátka zbytečné, únavné a nebezpečné. Často totiž netušíte, kam, komu a jaká data při registraci posíláte, zkrátka se musíte registrovat jen proto, abyste mohli používat něco, za co jste zaplatili.