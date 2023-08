OnTheWay: skvělá aplikace, díky které se na cestách vyhnete nepřízni počasí

Nejsem zrovna člověk, který by do svého iPhone měl potřebu instalovat další a další aplikace. Ve skutečnosti si jich nainstaluju tak pět ročně a to jen ty, které mě opravdu zaujmou. Už vůbec se pak nestává, že bych si byl ochoten za nějakou aplikaci zaplatit. Ovšem to, co nabízí OnTheWay, je to, co jsem už roky hledal a konečně našel a proto jsem se rozhodl této aplikaci věnovat prostor nejen ve své peněžence, ale i na LsA, protože za mě je to rozhodně jedna z nejlepších aplikací pro CarPlay, které jsou k dispozici.

Pokud cestujete svým vozem na delší vzdálenosti, obzvlášť pak například do Itálie nebo Francie přes Alpy, zřejmě se stejně jako většina řidičů obáváte nepřízně počasí. Ať už je to hustý déšť, který není nic příjemným, nebo dokonce kroupy, které dokáží zničit váš vůz, hodilo by se každému nepříznivému počasí na cestě vyhnout, co říkáte? A právě od toho je tu aplikace OnTheWay. Ta totiž využívá Apple Maps a zároveň předpověď počasí společně s daty z Meteoradaru a dokáže vám říct, na jaké počasí během vaší cesty narazíte.

V aplikaci jednoduše zadáte odkud kam chcete vyrazit a buď zvolíte aktuální čas nebo si vyberete vlastní čas odjezdu a to až čtyři dny dopředu. Upřímně, pokud pojedete z Brna do Prahy, pak tuto aplikaci rozhodně nepotřebujete, pokud však stejně jako my se ženou často cestujete po Evropě a nedělají vám problém destihodinnové přesuny, pak je celkem na dlouho podívat se na to, jaké počasí panuje na kterém úseku v tolik hodin, v kolik zde budete a právě to dělá aplikace OnTheWay. Ta totiž podle aktuální dopravní situace vyhodnotí, v kolik hodin přijedete na dané místo s tím, že si ještě v nastaveních můžete zvolit, zda jezdíte předpisovou rychlostí, o něco rychleji a nebo o něco pomaleji, pokud máte například karavan.

Aplikace vám pak na mapě ukáže, jaké počasí vás kde čeká a samozřejmě také v přehledném výpisu upozorní na ta největší rizika spojena například s prudkým lijákem uprostřed Alp, což kdo zažil, zejména se zadokolkou, pak mi dá za pravdu, že to není nic příjemného. Jakmile se dozvíte, jaké bude počasí během vaší cesty, máte možnost nechat aplikaci najít alternativní cestu, na které vás potká příznivější počasí a zároveň si nezajedete nějak výrazně. Taktéž, pokud vám to situace dovoluje, můžete změnit čas odjezdu. Aplikace okamžitě přepočítá počasí na trase v případě, že vyjedete například o hodinu dřív nebo až zítra a hned zjistíte, zda se vám vyplatí nepříznivé počasí riskovat, nebo je lepší si počkat. Případně využít alternativní trasu, na které je lepší počasí.

Pokud vám nevadí, že aplikace používá Apple Maps, pak jedinou její nevýhodou zůstává poměrně vysoká cena. Ročně si vývojáři učtují 20€, respektive za 80€ si můžete koupit doživotní předplatné. Na druhou stranu, pokud se díky tomu vyhnete krupobití, které vám zničí auto, pak je tato částka v podstatě směšná. Ve zdarma dostupné verzi si můžete vyzkoušet pět tras, ale také můžete aplikaci používat jako klasické mapy a pokud váš vůz nemá předpověď počasí nebo meteoradar, pak se můžete kdykoli podívat na OnTheWay, k čemuž stačí verze zdarma. Věřím, že i zdarma dostupná verze, kdy se můžete podívat odkud kam se žene bouřka nebo nějaké další nepříznivé počasí, vás bude bavit a ve svém CarPlay si ji zamilujete.

OnTheWay si můžete stáhnout přímo zde.