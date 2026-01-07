CarPlay na ústupu? Omyl, tato automobilka s ním počítá i do budoucna!

Ford znovu jasně deklaroval, že i do budoucna počítá s podporou Apple CarPlay. Na konferenci 2025 Barclays Global Auto and Mobility Tech Conference se k tématu vyjádřila finanční ředitelka společnosti Sherry House, která zdůraznila, že Ford považuje možnost volby za klíčovou součást uživatelského zážitku v moderních automobilech. Podle House je CarPlay produktem, který si zákazníci značky dlouhodobě oblíbili, a Ford proto nevidí důvod, proč by jim měl přístup k této platformě omezovat. Automobilka chce i nadále kombinovat řešení třetích stran s vlastními technologiemi. Vedle CarPlay má Ford v roce 2026 v plánu integraci asistenta Gemini, jakmile bude dostupný pro automobilový sektor.
Fotogalerie
Zároveň společnost pokračuje ve vývoji vlastních nativních aplikací, které umožňují hlubší propojení se zákazníky. Ford sází na kombinaci externích platforem, vlastních aplikací a detailní znalosti své uživatelské základny napříč celým portfoliem vozidel. Výrok o pokračující podpoře CarPlay má dnes větší váhu než dříve. V době, kdy například General Motors od CarPlay zcela ustoupilo, působí postoj Fordu jako vítaná výjimka. Otázkou však zůstává, zda automobilka podpoří i novou generaci CarPlay Ultra. Ačkoli Apple Ford uvádí mezi CarPlay partnery, generální ředitel Jim Farley již dříve kritizoval její současné provedení, byť zároveň potvrdil opakované diskuse s Timem Cookem. Situace kolem CarPlay se navíc může brzy výrazně změnit. Podle informací Bloombergu pracuje Tesla na vlastní podpoře CarPlay, což by znamenalo zásadní obrat v přístupu jednoho z největších odpůrců této platformy.