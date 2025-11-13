CarPlay v iOS 26.2 dostává malou, ale užitečnou novinku

Apple s příchodem systému iOS 26 kompletně přepracoval prostředí CarPlay, které se dočkalo nového vzhledu ve stylu Liquid Glass, widgetů, podpory Live Activities a přepracovaných aplikací. Změny se dotkly i Zpráv, které nově nabídly možnost používat Tapbacky nebo připínat důležité konverzace. Jenže právě poslední jmenovaná funkce teď dostává první ústupek. V aktuální betě iOS 26.2 totiž přibyla nová volba, která umožňuje připnuté zprávy v CarPlay úplně vypnout. Doposud CarPlay zrcadlil rozložení konverzací z iPhonu a pokud jste tedy měli na telefonu připnuté určité chaty, zobrazily se ve stejné podobě i na displeji auta. To sice zajišťovalo konzistenci, ale zároveň to bylo nepraktické, pokud jste chtěli mít v autě čistší a přehlednější rozhraní.
Nově tak můžete v Nastavení CarPlay jednoduše přejít do sekce Zprávy a vypnout přepínač Připnuté konverzace. Jakmile to uděláte, aplikace Zprávy se vrátí do klasického seznamu konverzací bez zvýrazněných vláken, což je ideální pro řidiče, kteří chtějí co nejméně vizuálního rušení. Zatím jde ale o řešení typu „všechno nebo nic“. Apple totiž neumožňuje mít připnuté jiné konverzace na iPhonu a jiné v CarPlay, což by dávalo smysl. Přece jen většina uživatelů by asi raději viděla v autě na očích jen nejbližší kontakty, například partnera nebo rodinu, a ne pracovní skupiny nebo hromadné chaty. I tak ale nová možnost ukazuje, že Apple dál ladí CarPlay podle reálných potřeb řidičů. Po vizuálním faceliftu a přidání nových funkcí tak přichází i na drobné, ale vítané změny, které pomáhají udělat rozhraní za jízdy přehlednější a bezpečnější.