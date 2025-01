Apple to s CarPlay 2 nevzdává! iOS 18.3 potvrdil jeho vývoj

Když Apple v červnu 2022 světu odhalil novou generaci CarPlay, kterou tehdy sám označoval jako CarPlay 2.0, setkal se vzhledem k poměrně velkolepému pojetí s velmi pozitivními ohlasy. Jeho vize totiž byla opravdu zajímavá, lákavá a celkově líbivá. Jak se však záhy ukázalo, s realizací to už tak veselé nebude. Poté, co totiž kaliforský gigant promeškal svůj první deadline uvedení, který si stanovil do konce rolu 2023, a následně jej potkalo totéž v roce 2024, leckdo spekuluje nad tím, zda není CarPlay 2.0 stejným projektem, jako byla v minulosti třeba nabíječka AirPower, kterou nakonec Apple odpískal. Jak se však zdá, v případě nového CarPlay tomu tak naštěstí úplně není.

Ve včera vydané 2. betě iOS 18.3 totiž objevili vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac zmínky o CarPlay 2.0, které tak potvrzují, že na něm Apple i nadále pracuje. Konkrétně se v kódu bety objevily informace o „CarPlayHybridInstrument“ v souvislosti s aplikací Mapy. Jednat by se mělo konkrétně o funkci, která by do Apple Maps přidala podporu zobrazení rychlosti jízdy a dalších dat souvisejících s vozem, přičemž mapy by se zobrazovaly přímo ve virtual cockpitu vozu – tedy digitálním přístrojovém štítu.

Dále obsahuje beta iOS 18.3 dalších pár nových částí kódů souvisejících například s ovládáním klimatizace pomocí CarPlay a tak podobně, přičemž všechny tyto věci Apple právě u CarPlay 2.0 sliboval. Práce na projektu tedy evidentně i nadále pokračují a je proto velkou otázkou, kde konkrétně se mohl zaseknout. Nejpravděpodobnější je podle analytiků neshoda s výrobci automobilů, kteří zkrátka nechtějí vpustit Apple tak hluboko do svých vozů – nehledě na to, že pro provoz CarPlay 2.0 má být údajně vyžadován speciální čip, který by museli nechat do vozů už ze výrobě namontovat. Situace kolem nové generace CarPlay tedy bude ještě zřejmě dost zajímavá.