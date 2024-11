Dva a půl roku od představení nové generace CarPlay stále jen čekáme

Zní to až neuvěřitelně, ale od představení nové generace CarPlay uplynulo už více než dva a půl roku a světe div se, jeho uvedení jsme se doposud nedočkali. Stejně jako nenajdeme CarPlay nové generace v žádném vozidle na trhu, nenajdeme jej logicky ani ve vozech Porsche. Přitom Porsche bylo jednou z automobilek, na nichž Apple vizuálně prezentoval nový CarPlay a samo Porsche koncem roku 2023 předvedlo, jak by mohla nová generace CarPlay v jeho vozech vypadat. Bohužel opět se jednalo jen o prezentaci a ani o rok později neexistuje na trhu žádné Porsche, jenž by nový CarPlay nabízelo. Mluvčí Porsche dnes navíc uvedl pro MacRumors, že automobilka plánuje prozatím zachovat současný CarPlay a v nejbližší době ani neplánuje přijít s ničím novým.

Stejný příběh platí také u vozů Aston Martin. Web Applu i nadále uvádí, že první vozidla s novou generací CarPlay dorazí v roce 2024. To je však již nyní nesmysl, protože i kdyby některá automobilka uvedla nový vůz ještě nyní, tak jej rozhodne nezačne prodávat měsíc po jeho představení. Vzhledem k tomu, že od představení CarPlay nové generace uplynulo více jak dva a půl roku, hodí se připomenout, že novinka představena v červnu 2022 společně s iOS 16 by měla nabídnout podporu widgetů, speciální aplikaci pro FM rádio, a především pak integraci funkcí vozidla, kdy by bylo možné přes CarPlay ovládat například klimatizaci, topení, chlazení nebo vyhřívání sedadel a podobné funkce. Součástí je také podpora více displejů, tedy například středového displeje, virtuálního cockpitu pro řidiče a displeje pro spolujezdce.

Apple na uvedení CarPlay nové generace stále pracuje, o čem jsme informovali včera v článku Apple nepřímo potvrdil, že je vydání nové generace CarPlay za dveřmi. Ovšem je tak nějak zřejmé, že letos to již opravdu nemá šanci stihnout.