3 novinky, které dorazí do Apple CarPlay s iOS 18.4

Možná už příští týden vypustí Apple na světlo světa veřejnou verzi poměrně dlouho testovaného iOS 18.4. Ten přitom nepřinese novinky jen na iPhony, ale taktéž do vašich automobilů skrze vylepšení CarPlay. Co se do něj chystá?

Tři řádky ikon na horizontálně orientovaných obdélníkových displejích

CarPlay doplácí do značné míry na to, že se musí automaticky přizpůsobit opravdu velkému množství displejů ve vozech, kvůli čemuž tak někdy nemusí vypadat tak dobře, jak by mohl. S tím se však Apple rozhodl minimálně v případě vozů, které mají horizontálně orientované obdélníkové displeje s větší úhlopříčkou, konečně zatočit. V iOS 18.4 totiž upravil CarPlay tak, aby v případě, kdy to je vhodné, dokázal zobrazit na těchto typech displejů nikoliv dva řádky aplikací pod sebou, ale rovnou tři, čímž tak nabídne na jedné stránce CarPlay vícero ikon a pro uživatele tedy i komfortnější spouštění CarPlay aplikací.

Podpora sportovních aplikací

V poslední betě iOS 18.4, která je zároveň první RC (tedy finální) verzí, se objevilo nové API, které umožňuje sportovním aplikacím třetích stran zobrazovat skóre z průběhu zápasů přímo na displeji CarPlay. Jak přesně bude novinka fungovat sice zatím úplně nevíme, stejně jako které aplikace ji přijmou, nicméně je pravděpodobné jak to, že budou vidět příchozí notifikace na změny skóre, tak i to, že si bude možné na obrazovku spustit náhled zápasu a sledovat jeho průběhu, respektive skóre de facto v reálném čase, jak umožňuje například Livesport a tak podobně.

Možnost volby výchozí navigační aplikace

Jablíčkáři v Evropské unii se navíc dočkají poměrně zásadní změny ve formě možnosti nastavit si vlastní výchozí navigační aplikaci, což může být zejména v kombinaci s CarPlay opravdu zajímavý upgrade. Pokud si totiž zvolíte coby výchozí navigační aplikaci například Google Maps, poté, co Siri řeknete, ať vás naviguje tam a tam, automaticky se pro navigaci spustí Google Maps a nikoliv Apple Maps jako je tomu nyní. Uživatelský komfort tedy solidně vzroste.