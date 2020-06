I přesto, že patří CarPlay mezi velmi populární, tak nikde není napsáno, že musí nutně vyhovovat všem uživatelům. Pokud patříte mezi méně znalé a netušíte, co to ten CarPlay vlastně je, tak se velmi jednoduše řečeno jedná o jablečných operační systém ve vašem vozidle. CarPlay lze v dnešní době aktivovat na prakticky všech nových vozidlech – někde je k dispozici zdarma, někdo si za jeho aktivaci musíte připlatit. Pokud vaše vozidlo CarPlay podporuje, tak se tato služba automaticky zapne poté, co váš iPhone připojíte k vozidlu (nejčastěji kabelem, v nekterých vozidlech už ale i bezdrátově). Jakým způsobem lze ale automatické spuštění CarPlay deaktivovat, pokud vám nevyhovuje? To se dozvíte v tomto článku.

Jak na iPhone deaktivovat CarPlay

V případě, že vám ve vašem vozidle CarPlay nevyhovuje a rádi byste místo něj používali nativní infotainment, tak je postup v tomto případě jednoduchý:

Na vašem iPhonu, který s vozidlem spojujete, otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak je nutné, abyste se přesunuli do sekce Obecné.

V této sekci nastavení lokalizujte kolonku s názvem CarPlay, kterou poté rozklikněte.

kterou poté rozklikněte. Poté, co se v nastavení CarPlay objevíte, tak je nutné ze seznamu vybrat vozidlo, u kterého chcete CarPlay deaktivovat.

u kterého chcete CarPlay Ze seznamu si tedy vozidlo vyberte a klepněte na něj.

vyberte a na něj. Jakmile tak učiníte, tak nakonec stačí, abyste klepnuli na možnost Ignorovat toto auto.

Akci je nakonec nutné potvrdit tak, že klepnete na Ignorovat v dolní části obrazovky.

v dolní části obrazovky. Poté, co vozidlo ignorujete, tak už se s CarPlay nebude spojovat.

Existuje však ještě jiná možnost, pomocí které můžete CarPlay ve vozidle deaktivovat. V tomto alternativním případě můžete CarPlay u některých vozidel deaktivovat přímo v nastavení infotainmentu. Postup je v tomto případě samozřejmě u každého vozidla odlišný, nejčastěji však stačí přejít do Nastavení, kde vyhledejte položku CarPlay, kterou rozklikněte. V této sekci poté stačí možnost automatické aktivace CarPlay deaktivovat.

Takto vypadá CarPlay v iOS 14: