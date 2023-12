První automobilky oznámily nasazení CarPlay nové generace příští rok!

Přestože Apple ukázal novou generaci automobilového infotainmentu CarPlay již v loňském roce spolu s iOS 16, ani po dobrém roce a půl byste jej v autech nenašli. To se však již příští rok změní. PRvní automobilny totiž před pár hodinami oznámily, že s nasazením CarPlay nové generace v příštím roce počítají. Jedna z těchto automobilek je přitom solidní překvapení.

S nasazením CarPlay nové generace do svých vozů počítají od příštího roku konkrétně automobilky Porsche a Aston Martin, jak ve svých vyjádřeních potvrdily magazínům Cool Hunting a Car and Drive. Velmi zajímavé je pak to, že Aston Martin ani nebyl ve výčtu automobilek, které Apple při odhalení nové generace ukázal v seznamu již nasmlouvaných partnerů. Zdá se tedy, že se Applu podařil Aston Martin zlákat až v mezičase mezi představením a vydáním.

Marco Mattiacci, globální ředitel značky a obchodu Aston Martin, oznámil nasazení nové generace CarPlay konkrétně slovy: „Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli spolupracovat se společností Apple na nové generaci CarPlay, je jednoduchý. Integrace nejmodernějších technologií v kombinaci s intuitivním rozhraním na míru má zásadní význam pro vytvoření dokonalého zákaznického zážitku u vozů Aston Martin. Těšíme se, že se s vámi budeme moci podělit o další informace, až společně se společností Apple přineseme novou generaci CarPlay do vozů Aston Martin v roce 2024.“

Co se týče Porsche, jeho viceprezident pro styl Michale Mauer řekl o nasazení CarPlay nové generace konkrétně toto: „Dlouhodobě se snažíme poskytovat majitelům vozů Porsche zážitek ze sportovní jízdy, který je synonymem pro značku Porsche. Kromě samotného sportovního vozu jsou pro celkový zážitek z jízdy stále důležitější digitální nabídky, které jsou dokonale přizpůsobeny našim zákazníkům.Nedávno jsme přinesli aplikaci My Porsche do CarPlay, abychom řidičům poskytli ještě snazší přístup k funkcím vozu, a v budoucnu budeme do modelů Porsche přidávat podporu nové generace CarPlay. Těšíme se na to, že budeme poskytovat zážitek, který přidá osobní přístup řidiče iPhonu k exkluzivitě vozu Porsche.“ První vozy Porsche s CarPlay nové generace se pak mají objevit jak již bylo uvedeno výše již v příštím roce.

Bohužel, jména dvou automobilek, které chtějí v příštím roce nasadit CarPlay nové generace do svých vozů, jsou zároveň jediná věc, kterou jsme se dozvěděli. Netušíme tedy, v jakých konkrétně vozech se objeví a tedy ani to, zda bude nový typ CarPlay exkluzivní jen pro nové vozy, či se dostane skrze softwarovou aktualizaci na stávající modely. Otazník visí tedy logicky i nad tím, zda se CarPlay dočkáme hned na začátku roku 2024, nebo si počkáme podstatně déle.