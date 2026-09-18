ZuckOff: nová mobilní aplikace odhalí brýle Ray-Ban Meta ve vaší blízkosti

Ray-Ban Meta jsou sice na trhu už zhruba 4 roky, ale až nyní začalo lidem vadit to, že je jejich majitelé mohou údajně špehovat. To, že vás s větší pravdpěodobností budou špehovat lidé, kteří mají jakékoli jiné chytré nebo špionážní brýle než Ray-Ban Meta většinu lidí příliš nezajímá a právě na Ray-Ban Meta se snaší čám dál větší kritika. Brýle přitom v případě natáčení blikají velmi viditelnou dovjicí LED Diod, která upozorňuje na to, že nahrávají. Osobně tyto brýle používám zhruba 3 roky a kdybych chtěl někoho natočit tajně, tak to poslední co si k tomu vezmu tak jsou právě Ray-Ban Meta. Navíc nyní už nelze blikání ani nijak objeít, protože v momentě kdy odpojíte diody nebo je jakkoli maskujete, brýle to zjistí a nahrávání neumožní.
Přesto se lidé víc a víc bojí o své soukromí a tak vznikla aplikace ZuckOff, kterou vytvořil třicetiletý polský vývojář Pawel Szydlowski. Ten pomocí Bluetooth upozorní přes aplikaci ve vašem telefonu na to, že se ve stejné místnosti jako vy nachází brýle Ray-Ban Meta. Aplikace zaznamenává signál z Bluetooth různých modelů chytrých brýlí a upozorní vás na to, že se nachází ve vaší blízkosti. Vývojář zkrátka vzal seznam identifikátorů Bluetooth chytrých brýlí a v momentě, kdy se v okolí vzdálenosti, kam má dosah Bluetooth vašeho telefonu nachází zařízení se stejným identifikátorm, dojde k upozornění. Aplikace vás neupozorní na to, zda brýle nahrávají nebo ne, jen na to, že jsou ve vaší blízkosti.
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Upřímně řečeno je to rozhodně zajímavá věc, na druhou stranu, pokud je někdo v místnosti s vámi nebo ve vaší blízkosti, zřejmě si brýlí všimnete už jen tím, že nahrávají jen v případě, kdy je má dotyčný nasazené na hlavě a kdy blikají jejich LED diody. Aplikace je tedy sice fajn, ale neřekl bych, že to je to hlavní jak poznat, že se brýle nachází ve vašem okolí.