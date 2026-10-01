Do Apple Store dorazily tajemné krabice. Zaměstnanci je mají zakázáno otevřít do 8. října

Že se Apple chystá v nejbližších dnech představit další várku hardwarových novinek v čele s Apple TV, chytrým reproduktorem HomePod mini či chytrým displejem HomePad, naznačuje v poslední době prakticky vše. Pokud jste však měli stále pochybnosti, nyní tu máme další poměrně zajímavou indicii přímo z Apple Storů. Do obchodů Apple po celém světě totiž začaly podle dostupných informací tento týden přicházet tajemné krabice, které zaměstnanci nesmí otevřít dříve než 8. října. A vzhledem k tomu, že právě na polovinu října se očekává příchod hned několika novinek zaměřených na chytrou domácnost, načasování rozhodně nevypadá jako náhoda.
Na krabice upozornily zdroje MacRumors, dle kterých jsou tyto zásilky označené nápisem „Do Not Open Until October 8“, tedy v překladu „Neotevírat do 8. října“. Pokud jste však začali doufat, že už nyní leží ve skladech Apple Storů dosud nepředstavené produkty, s největší pravděpodobností vás zklameme. Podle dostupných informací totiž krabice zřejmě obsahují především materiály určené k úpravě prodejen, například novou grafiku, štítky či další prvky potřebné pro prezentaci chystaných produktů. Navíc se pomalu ale jistě blíží Vánoce, takže bych se upřímně vůbec nedivil tomu, kdyby se Apple už pomalu chystal i na ně.
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Apple Storu se začnou měnit už 8. října
Právě datum uvedené na krabicích je nicméně poměrně zajímavé. Apple Stores se totiž mají od čtvrtka 8. října začít připravovat na instalaci nových produktových prezentací. Jen o několik dní později, konkrétně 13. října, má přitom Apple podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu představit právě výše zmíněnou trojici produktů pro chytrou domácnost.
Nelze samozřejmě vyloučit ani to, že materiály nějakým způsobem souvisí s iPhone Duo, jehož předobjednávky Apple spustí 16. října. Vzhledem k načasování se však jeví pravděpodobnější právě souvislost s novinkami pro chytrou domácnost. Krabice navíc nemusí nutně znamenat, že Apple své nové produkty představí už 8. října. Prodejny mohou nové materiály začít připravovat s předstihem tak, aby bylo vše hotové na samotné uvedení produktů.
Otazník ostatně stále visí i nad tím, jakým způsobem Apple své říjnové novinky vlastně představí. Společnost zatím žádnou další podzimní Keynote oficiálně neoznámila, takže není jasné, zda se dočkáme klasické prezentace, předtočeného videa, nebo Apple vše představí pouze prostřednictvím tiskových zpráv. Gurman navíc ve své zprávě hovořil o 13. říjnu jako o dni, kdy Apple „vstoupí“ do segmentu chytré domácnosti, což může znamenat jak samotné představení produktů, tak jejich uvedení do prodeje.
Jedno je nicméně poměrně zřejmé. V Apple Storech se už něco chystá a zaměstnanci se první části tajemství dozvědí nejpozději 8. října, kdy budou moci zásilky otevřít. V kombinaci s množstvím úniků kolem HomePadu, HomePodu mini 2 a nové Apple TV 4K tak máme další poměrně silný náznak, že Apple svou letošní hardwarovou nadílku ani po zářijové Keynote ještě zdaleka neuzavřel.