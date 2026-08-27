iOS 27 vybíjí baterii? Proč se to děje a co skutečně pomůže

Nainstalovali jste iOS 27 a máte pocit, že baterie vašeho iPhonu najednou mizí výrazně rychleji než před aktualizací? Nemusí to automaticky znamenat, že je s telefonem nebo baterií něco špatně. Po velkých aktualizacích iOS totiž iPhone určitou dobu provádí řadu úloh na pozadí, které mohou zvýšit spotřebu energie. Pokud ale vysoká spotřeba pokračuje několik dní, může být příčinou konkrétní aplikace, změna nastavení, chyba systému nebo kombinace několika faktorů. Podívali jsme se proto na nejčastější příčiny vysoké spotřeby po instalaci iOS 27 a především na to, co má skutečně smysl vyzkoušet.
iOS 27 vybíjí baterii: rychlé řešení
- po aktualizaci dejte iPhonu alespoň 24 až 48 hodin,
- zkontrolujte spotřebu jednotlivých aplikací v Nastavení,
- aktualizujte všechny aplikace v App Store,
- restartujte iPhone,
- zkontrolujte aktivitu na pozadí a polohové služby,
- ověřte kondici baterie,
- nainstalujte nejnovější dostupnou verzi iOS 27,
- pokud problém trvá, zkuste obnovení nastavení nebo další kroky níže.
1. Po aktualizaci může být vyšší spotřeba baterie normální
Prvních několik hodin nebo dokonce dní po instalaci velké aktualizace může iPhone spotřebovávat více energie než obvykle. Systém může na pozadí znovu indexovat fotografie a soubory, analyzovat obsah pro vyhledávání, synchronizovat data s iCloudem nebo optimalizovat aplikace pro novou verzi systému. Část těchto procesů probíhá bez výrazného upozornění uživatele a může současně zvyšovat zahřívání telefonu i spotřebu baterie. Pokud jste iOS 27 nainstalovali teprve před několika hodinami, nedělejte ještě závěry o výdrži baterie. Telefonu dejte alespoň jeden až dva běžné dny používání.
2. Zkontrolujte, která aplikace baterii skutečně spotřebovává
Otevřete Nastavení → Baterie a podívejte se na přehled spotřeby za posledních 24 hodin a několik předchozích dní. Pokud některá aplikace najednou spotřebovává neobvykle velkou část baterie, problém nemusí být přímo v iOS 27. Aplikace například nemusí být dokonale optimalizovaná pro novou verzi systému. Důležitá je také položka aktivity na pozadí. Pokud aplikace běží dlouhou dobu bez toho, abyste ji aktivně používali, může mít na výdrž výrazný dopad.
3. Aktualizujte aplikace
Po vydání velké aktualizace iOS vývojáři často vydávají nové verze svých aplikací optimalizované pro aktuální systém. Otevřete App Store, přejděte na svůj profil a zkontrolujte dostupné aktualizace. Pokud problém způsobuje chyba konkrétní aplikace, právě její aktualizace může být nejjednodušším řešením.
4. Restartujte iPhone
Zní to jednoduše, ale klasický restart telefonu dokáže vyřešit některé procesy, které po aktualizaci zůstaly běžet nesprávně na pozadí. Pokud se telefon po instalaci iOS 27 výrazně zahřívá nebo baterie rychle klesá bez jasné příčiny, restart je jeden z prvních kroků, které bychom vyzkoušeli.
5. Zkontrolujte aplikace běžící na pozadí
V Nastavení → Obecné → Aktualizace aplikací na pozadí můžete zkontrolovat, které aplikace smějí obnovovat obsah, i když je aktivně nepoužíváte. Nemusíte funkci automaticky vypínat úplně. Smysl dává omezit ji hlavně u aplikací, u kterých žádnou aktivitu na pozadí nepotřebujete.
6. Zkontrolujte polohové služby
Dalším častým zdrojem vyšší spotřeby je GPS a používání polohy aplikacemi. V Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby se podívejte, které aplikace mají přístup k vaší poloze. U většiny aplikací je rozumnější nastavení „Při používání aplikace“ než permanentní přístup na pozadí.
7. Podívejte se na kondici baterie
Velká systémová aktualizace někdy pouze zvýrazní problém, který už v telefonu existoval. Pokud má váš iPhone několik let a jeho baterie je výrazně opotřebovaná, nemusí být hlavním viníkem iOS 27. Kondici baterie najdete v Nastavení → Baterie → Kondice baterie a nabíjení. Výrazně snížená maximální kapacita znamená, že baterie už nedokáže uchovat stejné množství energie jako v době, kdy byl telefon nový.
Kdy už vyšší spotřeba normální není?
Pokud baterie výrazně rychleji klesá ještě několik dní po aktualizaci, telefon je při běžném používání neobvykle horký nebo ztrácí velké množství energie přes noc, je vhodné problém řešit podrobněji. Nejdříve vždy zkontrolujte přehled spotřeby v Nastavení. Ten často ukáže, zda je problém systémový, nebo jej způsobuje konkrétní aplikace.
Pomůže režim nízké spotřeby?
Ano, ale berte jej spíš jako dočasné řešení. Režim nízké spotřeby omezuje některé procesy na pozadí, automatické stahování, vizuální efekty a další činnosti systému. Pokud potřebujete během dne prodloužit výdrž, může výrazně pomoci. Pokud jej ale musíte používat neustále jen proto, aby telefon po aktualizaci vydržel do večera, je lepší hledat skutečnou příčinu problému.
Má smysl vypnout Always-On displej?
U podporovaných modelů může vypnutí Always-On displeje část energie ušetřit. Pokud po instalaci iOS 27 řešíte každé procento baterie, můžete jej dočasně vypnout a zjistit, zda se výdrž zlepší. Samo o sobě ale vypnutí této funkce obvykle nevyřeší neobvykle vysokou spotřebu způsobenou chybou aplikace nebo systémovým procesem.
Má smysl obnovit iPhone do továrního nastavení?
Až jako jednu z posledních možností. Pokud vysoká spotřeba přetrvává, systém i aplikace jsou aktuální a v přehledu baterie není jasný viník, může pomoci obnovení nastavení nebo v krajním případě čistá instalace systému. Než se k tomuto kroku rozhodnete, vždy vytvořte kompletní zálohu důležitých dat.
iOS 27 a baterie
Vyšší spotřeba baterie krátce po instalaci iOS 27 nemusí být důvodem k panice. Po velké aktualizaci systém určitou dobu dokončuje optimalizace, synchronizaci a další procesy na pozadí. Pokud se výdrž během jednoho až dvou dnů stabilizuje, pravděpodobně nemusíte nic řešit. Jestliže ale baterie mizí výrazně rychleji i po několika dnech, začněte kontrolou spotřeby jednotlivých aplikací, jejich aktualizací, restartem telefonu a nastavením procesů na pozadí. Po veřejném vydání iOS 27 budeme tento článek průběžně aktualizovat podle skutečných zkušeností uživatelů a případných chyb potvrzených Applem.