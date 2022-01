Pokud dojde k tomu, že stav nabití baterie na vašem iPhonu klesne na 20 % či na 10 %, tak se vám na displeji zobrazí dialogové okno, které vás o této skutečnosti informuje. Tohle okno můžete buď jednoduše zavřít, popřípadě skrze něj můžete aktivovat režim nízké spotřeby baterie. Pokud tento režim aktivujete, tak dojde k omezení výkon iPhonu s tím, že se deaktivují některé funkce na pozadí, které mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie. Jedná se hlavně o aktualizaci aplikací na pozadí apod. Řadíte-li se mezi jedince, kteří nízký režim spotřeby využívají, tak se vám rozhodně bude líbit tento článek.

Jak na iPhone nastavit automatickou aktivaci režimu nízké spotřeby

Chcete-li na iPhone režim nízké spotřeby aktivovat, tak je třeba tak učinit právě skrze zmíněnou notifikaci, popřípadě přes ovládací centrum nebo aplikaci Nastavení. Ve všech případech ale musíte nějakým způsobem s iPhonem interagovat a říct mu, aby režim zapnul. Věděli jste však o tom, že existuje způsob, pomocí kterého je možné režim nízké spotřeby aktivovat automaticky tehdy, kdy stav nabití baterie klesne pod určitou hranici? Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak na to:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do aplikace Zkratky.

Jakmile tak učiníte, tak úplně dole přejděte do sekce Automatizace.

přejděte do sekce Následně v levém horním rohu klepněte na ikonu +.

Poté je nutné, abyste stisknuli možnost Vytvořit osobní automatizaci.

Ocitnete se v rozhraní, kde sjeďte níže a vyberte možnost Nabití baterie.

a vyberte možnost Na další obrazovce si pak posuvníkem vyberte procenta nabití , kdy má k aktivaci dojít.

, kdy má k aktivaci dojít. Pak musíte níže pod posuvníkem zaškrtnout možnost klesne pod [procenta].

možnost Jakmile tak učiníte, klepněte vpravo nahoře na Další.

Nyní se ocitnete v rozhraní pro vytvoření automatizace. Klepněte na + Přidat akci.

Poté vyhledejte akci, která nese název Nastavit režim nízké spotřeby a klepněte na ni.

a klepněte na ni. Tímto se akce přidá do automatizace. Ujistěte se, že je v ní prvně Nastavit, a poté Zapnuto.

a poté Následně pak vpravo nahoře klepněte na tlačítko Další.

Pak ve spodní části obrazovky pomocí přepínače deaktivujte Zeptat se před spuštěním.

Objeví se dialogové okno, ve kterém stiskněte možnost Neptat se.

Nakonec už jen vpravo nahoře klepněte na Hotovo, čímž je automatizace kompletní.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše vytvořit automatizaci, prostřednictvím které se automaticky spustí režim nízké spotřeby. Všemožných automatizací, které si můžete vytvořit, existuje opravdu nespočet. Pokud tedy každý den provádíte určitou akci, tak si uvědomte, že iPhone by měl hlavně sloužit vám a každodenní fungování vám co možná nejvíce ulehčit, a to právě třeba prostřednictvím automatizací. Rozhodně tedy všem doporučuji, aby si automatizace prošli, jelikož je jejich rozhraní opravdu jednoduché a zvládne s nimi pracovat každý. Pokud navíc chcete, aby se režim nízké spotřeby také automaticky vypnul, tak vytvořte podobnou automatizaci, akorát na začátku zvolte vzroste nad [procenta], a poté zvolte Vypnuto.