Pokud se řadíte mezi jedince, kteří přes den neví, kam prvně skočit, tak si nějakým způsobem musíte vytvářet denní plán, kromě toho je ale nutné si většinu věcí také kamkoliv zapisovat, abyste na nic nezapomněli. Někdo vsází na klasický papírový diář, někdo jde zase naopak cestou moderních technologií a využívá aplikace. Pro zapisování věcí, na které nesmíte zapomenout, je přímo od Applu naprosto ideální aplikace Připomínky. Ta je velice jednoduchá na použití a rozhodně stojí za to, abyste ji dali alespoň jednu šanci. Nabízí vše, co byste od připomínkové aplikace mohli potřebovat – a hlavně máte všechny připomínky vždy u sebe, a to díky synchronizaci.

Jak na iPhone v Připomínkách změnit jejich řazení

V rámci Připomínek si můžete vytvořit jednotlivé seznamy připomínek. To se hodí pro jejich jednoduché rozlišení, protože do jednoho seznamu si můžete vkládat například pracovní připomínky a do druhého zase ty domácí. V určitých seznamech by se vám ale mohlo hodit přenastavení toho, jakým způsobem se zde jednotlivé připomínky seřazují. Ve výchozím nastavení se všechny připomínky seřizují od nejbližšího termínu dokončení, což ne všem uživatelům musí nutně vyhovovat. Pokud byste tedy seřazení chtěli změnit, stačí postupovat takto:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do nativní aplikace Připomínky.

Jakmile tak učiníte, tak přejděte do seznamu připomínek, ve kterém chcete řazení změnit.

ve kterém chcete řazení změnit. Následně v pravém horním rohu klepněte na ikonu tři teček v kroužku.

Tímto se vám zobrazí několik možností, kde stiskněte Seřadit podle.

Pak dojde k rozevření menu s tím, že se zobrazí veškeré možnosti seřízení.

Níže pod možnostmi si ještě můžete nastavit, od jakého konce se budou připomínky seřazovat.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše změnit řazení připomínek v jednotlivých seznamech. Konkrétně si můžete zvolit seřízení ručně, podle termínu, data vytvoření, priority či názvu. Nechybí pak ani možnost pro zvolení toho, od jakého konce se mají připomínky seřadit. Pokud si tedy zvolíte například řazení podle priority, tak si ještě můžete dodatečně zvolit, zdali se mají připomínky seřídit sestupně od nejvyšší priority nebo vzestupně od nejnižší priority.