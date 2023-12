Recenze Meross MSS315: Chytrá zásuvka s podporou Matter i měřením spotřeby energie

V dnešní recenzi se podíváme na chytré zásuvky Meross MSS315 pyšnící se podporou nového standardu Matter či užitečnou vychytávkou, která vám může pomoci dlouhodobě šetřit. Právě ty nám totiž nedávno dorazily do redakce a jelikož mám již jejich testování za sebou, je na čase vás s nimi seznámit.

Technické specifikace a design

Jelikož je chytrá zásuvka zřejmě tím nejoblíbenějším a zároveň nejznámnějším produktem pro chytrou domácnost, zřejmě není třeba Meross MSS315 jakkoliv sáhodlouze představovat. Jedná se totiž o designově standardní chytrou zásuvku evropského typu, kterou lze ovládat jak přes aplikaci, tak i ručně skrze fyzické tlačítko. Zásuvka jako taková je vyrobena z bílého matného plastu a designově jí vlastně nelze ani nic vytknout. Technicky se pak jedná o ekvivalent klasické elektrické zásuvky, díky čemuž tak není problém do ní zapojit jak nabíječku k mobilu, tak třeba LED pásek či lampu, ze kterých tak učiníte chytré produkty, nebo třeba pračku. A jen tak pro zajímavost, kromě možnosti vypnutí a zapnutí zásuvky na dálku se zde můžete těšit taktéž na měření elektrické spotřeby.

Suverénně nejzajímavější na celé zásuvce je její podpora Matter, tedy relativně nového Smart Home standardu. Na jeho vývoji pracovalo společně mnoho technologických gigantů v čele s Applem, Googlem či Amazonem, takže vás asi nepřekvapí, že je kompatibilní právě s jejich dosavadními standardy – tedy konkrétně HomeKitem, Alexou a Google Home, přičemž navrch je k dispozici i kompatibilita se Samsung SmartThings. Právě vytvoření takto univerzálního standardu by mělo do budoucna zajistit Smart Home řešení velký rozmach, jelikož bude rázem pro uživatele daleko snadnější a komfortnější vytvořit komplexnější chytrou domácnost. Proč? Jednoduše proto, že rázem nebude třeba hledat produkt s přesně tím standardem, na kterém mám chytrou domácnost „postavenou“, bude stačit najít univerzální Matter, který vám umožní následně produkt přidat do Apple Domácnosti, Alexy, Google Home či SmartThings. Za mě jakožto fanouška Smart Home tedy rozhodně super zpráva.

Je tu však jedna důležitá věc, na kterou je třeba upozornit. Aby vám Matter produkty v čele s touto zásuvkou fungovaly, je třeba disponovat kromě iPhonu či WiFi taktéž domácím centrem, které bude zprostředkovávat komunikaci právě daného produktu s vaším telefonem či jiným zařízením. V případě HomeKitu se tedy bavíme buď o nutnosti vlastnit Apple TV, popřípadě HomePod či HomePod mini. Nejedná se sice o nic zásadního a je pravda, že mnohé produkty pro chytrou domácnost nějaký ten hub či most pro funkčnost potřebují, jelikož nejsou schopné komunikovat „napřímo“ přes WiFi, je nicméně třeba na to myslet.

Testování

Pokud nevíte, co od Matter produktu očekávat, mám pro vás dobrou zprávu. Z praktického hlediska se totiž Matter vlastně vůbec neliší od chytrých zásuvek s podporou HomeKitu. To jinými slovy znamená jednak to, že se Matter zásuvka MSS315 přidává do Apple Domácnosti stejným stylem jako klasické HomeKit produkty, ale taktéž to, že se v Domácnosti i přesně takto chovají, což je rozhodně super. Například právě chytré zásuvky lze v Domácnosti nastavit nejen coby zásuvky, ale taktéž coby světla a lampy, díky čemuž tak můžete proměnit právě hloupé lampy na chytré. Co se pak týče funkčnosti jako takové, ta je (bohužel) u podobného typu produktu velmi omezená – konkrétně na zapnutí a vypnutí. To nicméně funguje naprosto bezchybně a hlavně instantně, za což si Meross určitě zaslouží pochvalu. Fajn je ale i to, že se zásuvka absolutně nezahřívá či obecně nedělá nic, což by bylo u podobného produktu nepříjemné.

Jak už jsem psal výše, jednou z užitečných funkcí této zásuvky je možnost měření elektrické spotřeby. Tu sice zvládnete změřit jen přes doprovodnou aplikaci Meross, se kterou je nejprve třeba zásuvku spárovat (protože bohužel Domácnost tuto možnost alespoň zatím nenabízí), nicméně i to je fajn. Spotřeba je zaznamenávána do přehledného grafu s tím, že si můžete prohlédnout denní, měsíční či roční spotřebu v kWh. V aplikaci ale můžete sledovat i spotřebu aktuální a mít tak přehled o tom, kolik vaše spotřebiče zrovna „žerou“. Díky tomu tak můžete například odhalit spotřebiče, které mají vysokou spotřebu elektrické energie třeba kvůli jejich stáří, a vyměnit je díky tomu za novější. Zkrátka a dobře, příjemná vychytávka.

Resumé

Chytrým zásuvkám Meross MSS315 není popravdě absolutně co vytknout. Fungují totiž přesně tak, jak byste u podobně jednoduchého produktu očekávali a fungují zatraceně dobře. Měření spotřeby elektřiny je pak už jen příjemným bonusem, díky kterému budete mít o své domácnosti daleko lepší přehled než jste měli doposud. Pokud vás tedy podobná vstupenka do světa chytré domácnosti láká, či snad potřebujete rozšířit svou stávající výbavu, Meross MSS315 je pro tyto účely ideální volba.

