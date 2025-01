Recenze chytré zásuvky ALIGATOR WiFi: V hlavní roli ovládání z mobilu či měření spotřeby

V dnešní recenzi se podíváme na zajímavý přírůstek do chytré domácnosti – chytrou zásuvku ALIGATOR WiFi. Tento produkt nám k otestování poskytl populární obchod Aligator.cz, který ji prezentuje jako cenově dostupné řešení s širokou škálou využití. A protože jsem už dlouhá léta nadšenec do smart home, bylo hned jasné, že se u mě doma na testování ohřeje pořádně.

Technické specifikace, zpracování a design

Chytrá zásuvka ALIGATOR WiFi zvládá zařízení s maximální zátěží 16 A a funguje s napětím 220-240VAC. Design je minimalistický, zásuvka je totiž vyrobena z bílého plastu a kromě ovládání na dálku nabízí i možnost manuálního zapínání a vypínání pomocí bočního tlačítka.

Co se týče kompatibility, zásuvka si skvěle rozumí s aplikací Tuya a podporuje standardy chytré domácnosti Amazon Alexa a Google Assistant (přes bránu). Rozměry činí kompaktních 50 x 50 x 84 mm a dosah bezdrátové komunikace je až 30 metrů, což znamená, že v běžném bytě nebo domě by ovládání nemělo být problémem. Praktickým bonusem je schopnost zásuvky uchovat poslední nastavení i po výpadku proudu. Například při bouřce zůstane připojené světlo po obnovení energie vypnuté, pokud bylo vypnuté před výpadkem – drobnost, ale potěší.

Za cenu 299 Kč nabízí tento kousek zajímavou funkčnost.

Testování

Zásuvku ALIGATOR WiFi spárujete s aplikací Tuya během několika vteřin. Proces je jednoduchý a zvládnete jej doslova na pár kliknutí. Jakmile je zásuvka spárovaná, můžete se pustit do ovládání. Díky tomu, že promění „hloupé“ spotřebiče na „chytré“, si například obyčejnou lampu zapnete na dálku přímo z mobilu – což je nejen praktické, ale i zábavné.

Kromě klasického zapnutí a vypnutí nabízí zásuvka také možnost časovače nebo monitorování spotřeby energie připojeného zařízení. Díky tomu snadno zjistíte, kolik „žere“ váš spotřebič, a podle toho přizpůsobíte jeho používání, což ocení zejména ti, kdo hledí na úspory energií.

Pokročilejší využití umožňuje standard Tuya, který podporuje propojení s dalšími chytrými zařízeními. Můžete tak vytvářet různé automatizace, například propojení s pohybovým senzorem, který zapne zásuvku v okamžiku, kdy zaznamená pohyb. Aplikace Tuya navíc nabízí další možnosti nastavení, třeba spuštění automatizace jen v určitou dobu, což se hodí například pro osvětlení.

Resumé

Co říci závěrem? Chytrá zásuvka ALIGATOR WiFi mě mile překvapila. Za pouhých 299 Kč dostanete funkční zařízení, které do chytré domácnosti rozhodně zapadne. Ano, chybí podpora Apple HomeKitu, což může být pro některé překážka, ale za tuto cenu je to pochopitelné. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak udělat ze svých „hloupých“ zařízení ty „chytré“, tato zásuvka vám přijde vhod.

Pro mě je to skvělý poměr cena/výkon a rozhodně ji doporučuji všem, kdo chtějí udělat první krok do světa smart home nebo jen hledají chytré řešení za super cenu.

