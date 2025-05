Apple plánuje na rok 2027 největší produktovou revoluci od iPhonu

Po letech menších evolučních změn plánuje Apple v roce 2027 radikální obrat. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se má jednat o tzv. „produktovou renesanci“, která přinese hned několik zcela nových kategorií zařízení i zásadní redesigny stávajících. Co nás čeká?

iPhone Fold přijde již na konci příštího roku

Na přelomu roku 2026 a 2027 má Apple představit první skládací iPhone. Půjde o model s prémiovým designem, titanovým rámem a displejem bez viditelného ohybu – tedy něco, co by mělo překonat i konkurenty jako Samsung Galaxy Z Fold 6. Tento iPhone bude uveden po boku řady iPhone 18, ale bude jasně oddělený jak cenou, tak konstrukcí. Kromě skládacího modelu Apple chystá na rok 2027 také speciální výroční iPhone k 20 letům iPhonu. Ten má být podle Gurmana „zakřivený, celoskleněný a bez jakéhokoliv výřezu či Dynamic Islandu“. To může být doslova nový designový jazyk.

Chytré brýle od Applu jako konkurence Ray-Ban Meta

Apple se také chystá do segmentu nositelných brýlí s kamerou, mikrofonem a reproduktory. Chystané Apple Glassesbudou využívat nově vyvíjený čip a schopnosti Apple Intelligence, jako je vizuální rozpoznávání prostředí nebo předmětů. Podle Gurmana půjde o přímou konkurenci pro brýle Meta x Ray-Ban – ale s větším důrazem na AI asistenci a integraci se Siri a iPhonem.

AirPods a Apple Watch s kamerou

Další produkty s využitím Apple Intelligence budou nové modely AirPods a Apple Watch vybavené kamerou. Umožní mimo jiné vizuální rozpoznávání v reálném čase a interakci se světem pomocí strojového učení. Cílem je přenést funkce jako Visual Look Up či AI kontext do každodenního života bez nutnosti vytáhnout iPhone z kapsy.

Apple robot s vlastním „charakterem“

Jednou z nejambicióznějších novinek má být první domácí robot od Applu. Podle Gurmana půjde o stolní zařízení s robotickou paží a zabudovaným AI asistentem s vlastní osobností. Zařízení bude schopno provádět jednoduché úkoly, reagovat na hlasové povely a možná i komunikovat lidsky srozumitelným způsobem díky velkým jazykovým modelům. Tento produkt bude navazovat na zpožděné chytré centrum domácnosti nové generace, které mělo být uvedeno už letos.

Nová Siri a AI čipy

Zásadní proměnou projde také Siri, která by měla být do roku 2027 postavena na LLM (velkých jazykových modelech)a běžet na vlastních AI serverových čipech Applu. Cílem je konečně nabídnout konverzační a kontextově inteligentní asistenta. A jako bonus: Apple podle Gurmana pracuje na zařízení, které kombinuje skládací iPad a dotykový Mac – ale tento produkt se očekává až nejdříve v roce 2028. Rok 2027 by podle Gurmana mohl znamenat největší produktový posun Applu od roku 2007, kdy přišel první iPhone. Skládací zařízení, nové typy nositelné elektroniky, robotika a přelomové AI produkty by měly Apple znovu postavit do čela technologického vývoje.