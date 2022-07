5 tipů, které se hodí znát o režimu nízké spotřeby na iPhone

Režim nízké spotřeby dokáže výrazně prodloužit výdrž baterie vašeho iPhonu. Klasickým způsobem jej mohou uživatelé aktivovat tak, že přejdou do Nastavení → Obecné → Baterie , kde nahoře stačí aktivovat Režim nízké spotřeby. Popřípadě se výzva pro aktivaci tohoto režimu zobrazí tehdy, kdy stav nabití baterie klesne na 20 či 10 %. Co si však budeme nalhávat, tento způsob aktivace je zbytečně složitý. Pro jednodušší způsoby (de)aktivace tak stačí pokračovat ve čtení dalších stránek.

Ovládací centrum

Do ovládacího centra si můžeme umístit nespočet různých prvků, díky kterým je pak možné jednoduše ovládat některé funkce a možnost iPhonu. A nutno zmínit, že si uživatelé mohou do ovládacího centra v iOS umístit také prvek pro jednoduchou (de)aktivaci režimu nízké spotřeby. Stačí přejít do Nastavení → Ovládací centrum, kde dole v kategorii Další ovládací prvky klepněte na ikonu + u prvku Režim nízké spotřeby. Pak už jen stačí otevřít ovládací centrum a zmíněný režim (de)aktivovat.