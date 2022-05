10 tipů, jak prodloužit výdrž baterie iPhonu s iOS 15.5

Před pár dny jsme se dočkali vydání nové verze operačního systému iOS, konkrétně s pořadovým číslem 15.5. S touto verzí Apple vydal také aktualizace všech ostatních systémů. Prakticky ihned po provedení aktualizace se začali objevovat první uživatelé, kteří si stěžují na zhoršení výdrže baterie na jedno nabití. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 10 tipů pro prodloužení výdrže iPhonu s iOS 15.5.

Prvně chvíli vyčkejte

Ještě před tím, než se vrhnete do níže uvedených tipů, tak prvně nějakou dobu vyčkejte – nejméně pár hodin, ideálně pár dní. Po provedení aktualizace se totiž na pozadí systému provádí nespočet různých procesů a akcí, které se musí dokončit. Vzhledem k tomu, že tyto procesy a akce potřebují k dokončení určitou dávku výkonu, tak se to může negativně projevit na výdrži. Proto byste vždy po aktualizaci měli nějakou dobu vyčkat, až se iPhone s novým iOS srovná.

Deaktivace stahování aktualizací

Chcete-li na vašem iPhonu zůstat v bezpečí, je nutné jej aktualizovat, a to jak iOS, tak i aplikace z App Store. Systém iOS se aktualizace snaží vyhledávat automaticky na pozadí, což může vést ke snížení výdrže baterie. Pro vypnutí automatického hledání aktualizací iOS přejděte do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatické aktualizace. Pro vypnutí automatického stahování aktualizací aplikací pak do Nastavení → App Store, kde v kategorii Automatická stahování vypněte Aktualizace aplikací.

Zapněte tmavý režim

Před několika lety jsme se v iOS konečně dočkali tmavého režimu, který je primárně šetrný pro oči ve večerních a nočních hodinách. Sekundárně však tmavý režim dokáže šetřit baterii, a to v případě, že vlastníte iPhone s OLED displejem. Na těchto displejích se totiž černá barva vyobrazuje vypnutím pixelů, takže u nich není potřeba energie. Čím více černé barvy se pak na displeji nachází, tím méně energie spotřebovává. Pro aktivaci tmavého režimu přejděte do Nastavení → Zobrazení a jas, kde aktivujte Tmavý režim.

Deaktivujte zobrazování animací

Systém iOS, stejně jako ostatní systémy od Applu, je plný všemožných efektů a animací. Díky nim vypadají všechny systémy jednoduše dobře, pravdou ale je, že vyobrazení těchto efektů a animací spotřebovává zbytečně energii, což pak vyvolá sníženou výdrž baterie. Pro vypnutí zobrazování efektů a animací přejděte do Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb, kde aktivujte funkci Omezit pohyb. Po aktivaci můžete navíc ihned pocítit větší rychlost iOS.

Vypnutí sdílení analýz a dat

Pokud jste to v počátečním průvodci potvrdili, tak iPhone na pozadí může sbírat a odesílat různé analýzy a data vývojářům. Díky těmto analýzám a datům mohou vývojáři neustále vylepšovat své aplikace. Opět se ale jedná o akci navíc, které dokáže způsobit zbytečnou spotřebu energie v baterii. Pro vypnutí sdílení analýz a dat přejděte do Nastavení → Soukromí → Analýza a vylepšování, kde deaktivujte Sdílet analýzu iPhonu a hodinek. Popřípadě zde můžete deaktivovat také další možnosti.

Zkontrolujte systémové tipy

I samotný systém iOS dokáže zjistit, že je něco v nepořádku, tedy že se baterie rychle vybíjí. Dobrou zprávou je, že vám dokonce dokáže říct, co konkrétně může vyšší spotřebu energie v baterii způsobovat. Tyto informace se mohou zobrazit v jakýchsi tipech, které najdete v Nastavení → Baterie, kde se případně zobrazí. Jestliže se zde žádné systémové tipy nezobrazují, tak bude nejspíše problém jinde a budete muset využít ostatní tipy z tohoto článku.

Deaktivace aktualizací dat aplikací na pozadí

Mnoho aplikací v rámci iOS aktualizuje svůj obsah na pozadí. Díky tomu se vám po přechodu do aplikací ihned zobrazí aktuální data. V praxi si můžeme vzít třeba Facebook, který díky zmíněné funkci dokáže aktualizovat obsah na pozadí, a jakmile se do něj přesunete, tak se vám ihned zobrazí nejnovější příspěvky. Práce na pozadí však samozřejmě způsobuje zvýšenou náročnost hardwaru na baterii. Pokud jste schopni aktualizace na pozadí obětovat a pokaždé si pár sekund počkat na zobrazení nových dat, tak můžete provést deaktivaci, a to v Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí. Zde lze funkci deaktivovat buď kompletně, anebo u jednotlivých aplikací.

Zapněte Optimalizované nabíjení

Baterie je spotřební zboží, které postupem času a používáním ztrácí své vlastnosti. V rámci iOS si můžete jednoduše nechat zobrazit kondici baterie, která vám řekne, jak na tom baterie uvnitř jablečného telefonu je. Konkrétně se zobrazí procentuální údaj v podobě maximální kapacity s tím, že pokud je pod 80 %, znamená to, ž je baterie nevyhovující. Pro zvýšení životnosti baterie je ideální ji ponechat mezi 20 – 80 % nabití, s čímž vám pomůže funkce Optimalizované nabíjení, kterou aktivujete v Nastavení → Baterie → Kondice baterie.

Vypněte 5G

S příchodem iPhonů 12 (Pro) začal Apple ve svých jablečných telefonech podporovat připojení k síti páté generace, tedy k 5G. Zatímco v Americe a dalších zahraničních státech se jedná o velkou věc, tak v Česku zase naopak o nic převratného. Může za to především fakt, že 5G u nás prozatím není tak rozšířené a ve skutečnosti toho oproti 4G/LTE moc navíc nenabízí. Činnost 5G může mít negativní vliv i na výdrž baterie – konkrétně pokud neustále dochází k přepínání mezi 4G a 5G. Z toho důvodu se v oblastech se slabým pokrytím doporučuje 5G úplně vypnout. Toho docílíte v Nastavení → Mobilní data → Volby dat → Hlas a data, kde zaškrtněte LTE.

Deaktivujte polohové služby

Mnoho aplikací a webových stránek využívá pro své potřeby polohové služby. Pomocí nich dokáží určit, na jakém místě se přesně nacházíte. Nejčastěji se polohové služby využívají například také k cílení reklam a obsahu. Kromě toho dochází při nadměrném používání polohových služeb k výrazně zvýšené spotřebě energie, a tak se doporučuje provést deaktivaci, alespoň částečnou s tím, že pro navigační aplikace samozřejmě polohové služby necháte zapnuté. Pro kompletní či částečnou deaktivaci polohových služeb přejděte do Nastavení → Soukromí → Polohové služby.