5+ hlavních novinek z iOS 15.5 a iPadOS 15.5

Ačkoliv se zprvu mohlo zdát, že toho včera vydaný iOS 15.5 a iPadOS 15.5 pro veřejnost příliš mnoho nového nepřináší, opak je pravdou. Novinek je totiž relativně dost a pár z nich stojí skutečně za to – tedy minimálně, jste-li uživateli určitých aplikací či funkcí. V následujících řádcích si konkrétně projdeme více než pět hlavních novinek z tohoto systému.

Lepší správa podcastů

Jste-li uživateli nativní aplikace Podcasty, k dispozici budete mít nově více možností pro správu těch uložených. Řeč je konkrétně o možnosti nastavit si počet uložených epizod, aby se vám například automaticky nestahovala zbytečně celá řada, nýbrž jen pár epizod, o které zrovna stojíte. Přibylo rovněž automatické odstraňování starších epizod, díky čemuž byste se tak neměli setkat s tím, že vám bude aplikace Podcasty zabírat zbytečně moc místa.

Domácnost

Do aplikace Domácnost měl u HomePodů přibýt nový ukazatel kvality WiFi připojení k síti. Kde přesně se ale nachází bohužel nejsme schopní říci, protože se nám nepodařil objevit

Universal Control již oficiálně

Dosud byl Universal Control v iPadOS 15 a macOS 12 označován jako beta funkce, což se však včerejším vydání novinek mění. Z označení funkce totiž označení beta zmizelo, takže ji Apple již vnímá jako plnou.

Vzpomínky ve Fotkách

Apple přidal do vzpomínek seznam “citlivých míst”, který zahrnuje místa s hrůznou historií – například koncentrační tábory, památníky holocaustu a tak podobně. Fotky pořízené z těchto míst se ve vzpomínkách zobrazovat nebudou.

Návrat změny rychlosti přehrávání Apple Music

Jednou ze zbraní Apple Music je podpora u přehrávačů třetích stran díky API, které mohou jejich vývojáři do svých softwarů implementovat. To sice Apple v iOS 15.4 odebral, nyní jej však v iOS 15.5 navrátil a to konkrétně ve formě umožňující měnit rychlost přehrávaných skladeb. Využíváte-li tedy pro poslech Apple Music aplikaci třetí strany, vrací se její stará správa.

Další novinky