Režim nízké spotřeby: Co konkrétně na iPhone dělá a jak jej využít na maximum

I za předpokladu, že se váš iPhone zrovna nenachází na hranici vybití a známá hláška na displeji vás nedonutila k hledání nejbližší zásuvky, dokáže být Režim nízké spotřeby překvapivě užitečný. Zde předkládáme několik tipů, proč stojí za to se k němu uchýlit, za jakých okolností a jakým způsobem vám může posloužit společně se základními informacemi o tom, co se vlastně v rámci iOS odehraje po jeho aktivaci.

Co dělá a jak funguje režim nízké spotřeby?

Režim obecně snižuje energetické nároky iPhonu, čímž dokáže prodloužit dobu, po kterou je schopen telefon bez nabití pracovat. Zda je aktivován poznáte podle změny barvy ikony baterie v pravém horním rohu obrazovky na žlutou.

Při zapnutí Režimu nízké spotřeby, dojde k omezení řady funkcí, které kladou nároky na spotřebu, ale zároveň nejsou zcela nezbytné. Telefon pozastaví upload fotografií na iCloud, automatické stahování, načítání nových e-mailů i aktualizace na pozadí. Dojde také k ovlivnění jasu displeje i některých vizuálních efektů a automatické zamykání přejde do výchozího nastavení, tedy 30 sekund. Při běžném fungování se režim aktivuje samovolně, jakmile úroveň nabití klesne pod 20 %, ovšem ručně jej můžete spustit kdykoli, nastanou-li podmínky, kdy je to žádoucí.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že rozhodnete-li se pro Režim nízké spotřeby, což dává smysl například tehdy, kdy víte, že budete k večeru potřebovat využívat telefon relativně intenzivně, bude to mít vliv také na spotřebu dat, jelikož slouží některým aplikacím k aktualizaci obsahu, a to i když nejsou zrovna používány. Vedlejším efektem je tedy kromě energetické úspory, také šetrnější využití dat, která se vám mohou později hodit ke konferenčnímu hovoru, shlédnutí televizních zpráv a podobně.

Je Režim nízké spotřeby jakkoli špatný?

Rozhodně není důvod se obávat, že byste aktivováním vašemu iPhonu ublížili, je třeba ovšem zvážit, zda ve výsledku nebudete postrádat některé z vypnutých funkcí, pročež je rozumné se k režimu uchýlit jako k občasnému nástroji, nikoli permanentnímu řešení spotřeby. Někomu pouze příležitostná synchronizace knihovny fotografií s iCloudem při plné kapacitě baterie nevadí, ovšem o něco horší už je být omezen například ve stahování e-mailů. Hledáte-li tedy dlouhodobější cestu ke snížení energetických požadavků vašeho telefonu, nabízí se například varianta vypnutí 5G a upravení nastavení Aktualizací na pozadí těch aplikací, u nichž to není bezvýhradně nutné, nebo je používáte jen okrajově. Samozřejmě mít po ruce powerbanku, což dnes už nepředstavuje nijak významnou investici, je zvláště při cestování také východiskem.

Má smysl v Režimu nízké spotřeby zůstávat?

Váš iPhone sice můžete udržovat v Režimu nízké spotřeby dlouhodobě, ale je jasné, že to příliš velký smysl nedává. Kromě toho, že tím obětujete množství zmíněných funkcí, znamená to také, že telefon budete muset vždy, když se nabije na 80 %, do něj znovu uvést. Je ovšem na místě říci, že za jistých okolností, jde o zbytečně přehlížený způsob úspory, který může být nárazově velmi prospěšný.

Jak zapnout Režim nízké spotřeby

Dostanete-li se do situace, kdy by vám později přišla porce energie i dat vhod, můžete Režim nízké spotřeby zapnout sledem těchto kroků.

Přejděte do Nastavení.

Klepněte na možnost Baterie, kde vyberete položku „Režim nízké spotřeby“.

Přepněte tlačítko do polohy „zapnuto“.

Ověřte si stav kontrolou barvy ikony baterie v pravém horním rohu. Měla by nyní svítit žlutě.

Jakmile změníte názor a budete se chtít vrátit k běžnému fungování iPhonu, ze stejného místa uveďte zmíněné tlačítko zpět do polohy „vypnuto“.

Jak přidat režim nízké spotřeby do Ovládacího centra

Pakliže například pravidelně cestujete domů vlakem a rádi si při tom trochu odpočinete, možná budete chtít s ohledem na potenciální výhodu prodloužení výdrže baterie a frekventovanost využití mít Režim nízké spotřeby po ruce v Ovládacím centru.

Postupujte takto:

Přejděte do „Nastavení“.

Vyberte „Ovládací centrum“.

Propracujte se dolů k nabídce „Další ovládací prvky“.

Klepněte na zelenou ikonu „+“ vedle položky „Režim nízké spotřeby“.