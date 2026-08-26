Apple má problém se Siri AI. Po vydání iOS 27 ji nedostanou všichni hned

Apple letos konečně představí výrazně schopnější Siri AI, jenže pokud jste se na ni těšili, mám pro vás jednu nepříliš příjemnou zprávu. Po vydání iOS 27 totiž nebude nová Siri AI automaticky dostupná všem uživatelům. Apple podle nově objevených informací připravuje pořadník a přístup k nové asistentce bude zpočátku postupně uvolňovat. Informace vychází z poslední bety iOS 27, ve které se objevila infrastruktura pro čekací listinu. Jakmile se uživatel do pořadníku zapíše, Apple mu má zobrazit odhadovanou dobu čekání a následně jej upozornit ve chvíli, kdy bude Siri AI na jeho zařízení aktivována. Zajímavé přitom je, že délku čekání bude Apple moci měnit přímo ze svých serverů podle aktuální poptávky a kapacity.
Proč Apple Siri AI neuvolní všem?
Na první pohled může podobné rozhodnutí působit trochu zvláštně. Apple totiž Siri AI představoval jako jednu z hlavních novinek iOS 27 a člověk by tak logicky očekával, že po instalaci systému jednoduše zapne novou Siri a začne ji používat. Jenže pod povrchem je celá věc podstatně složitější. Nová Siri AI využívá velké jazykové modely a část jejích požadavků se zpracovává prostřednictvím Private Cloud Compute. Apple proto musí počítat nejen s výkonem samotného iPhone, ale také s kapacitou své serverové infrastruktury.
Podle informací objevených v betě navíc zařízení potřebuje stáhnout více než 10 GB modelových dat pro Siri AI a další související funkce. Pořadník tak může Apple pomoci rozložit nápor uživatelů v době vydání iOS 27 a postupně systém zatěžovat větším množstvím požadavků.
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V betě už někteří čekali několik dní
Zajímavé je, že čekací listina není úplnou novinkou. Apple ji používal už během beta testování Siri AI a někteří testeři podle dostupných informací čekali na aktivaci až týden. Zatím ale není jasné, jak dlouhé čekání bude po veřejném vydání iOS 27. A právě to může být ve výsledku docela problém. Pokud Apple po zářijovém vydání iOS 27 spustí pořadník pro miliony lidí současně, může být první týdny situace poměrně chaotická. Apple samozřejmě může kapacitu postupně navyšovat a podle potřeby frontu zkracovat, ale v prvních dnech bude poptávka po nové Siri pravděpodobně obrovská.
V Česku je problém ještě větší
Pro české uživatele má ale celá věc ještě jeden háček. Apple už totiž oficiálně potvrdil, že Siri AI nebude při vydání iOS 27 dostupná v Evropské unii. Důvodem jsou požadavky evropského Digital Markets Act a Apple zatím nemá žádný konkrétní termín, kdy by se nová Siri mohla na iPhone a iPad v EU objevit. Takže zatímco uživatelé například v USA budou po vydání iOS 27 řešit, jak dlouho si na Siri AI počkají ve frontě, v Česku se k ní prostřednictvím iPhone vůbec nedostaneme. A přiznám se, že právě tohle je na celé situaci možná nejabsurdnější. Apple představuje Siri AI jako jednu z největších novinek iOS 27, ale po jeho vydání ji část uživatelů nebude mít vůbec a další si na ni ještě budou muset vystát virtuální frontu.