Siri AI míří na Apple Watch. Chytré hodinky se konečně dočkaly jedné z největších novinek watchOS 27

Když Apple na letošní WWDC představil watchOS 27, jednou z nejzajímavějších oznámených funkcí byla bezpochyby Siri AI. Jenže zatímco na iPhonu nebo iPadu si ji vývojáři mohli začít zkoušet prakticky okamžitě, na Apple Watch zatím chyběla. To se ale nyní mění. Třetí beta watchOS 27 totiž novou Siri konečně aktivuje a potvrzuje, že Apple její nasazení bere opravdu vážně.
Majitelé podporovaných Apple Watch tak získají mnohem chytřejší hlasovou asistentku, která už nebude fungovat jen jako nástroj pro spouštění časovače nebo diktování zpráv. Siri AI zvládne vést přirozenější konverzaci, lépe chápat souvislosti a využívat osobní informace uživatele k tomu, aby odpovědi byly co nejrelevantnější. Přesně o to se Apple snaží napříč celým ekosystémem. Je tu však samozřejmě jeden nepříjemný háček pro evropské uživatele. Siri AI zde totiž od startu k dispozici nebude, což ve výsledku neznamená nic jiného než to, že si na její AI funkce představené na červnové WWDC můžeme nechat zajít chuť.
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Na zápěstí téměř stejné možnosti jako na iPhonu
Nová Siri na Apple Watch nabídne prakticky stejné možnosti jako na ostatních Apple zařízeních. Dokáže odpovídat na otázky týkající se běžného světa, pracovat s osobními daty, pomáhat s plánováním nebo navazovat na předchozí část konverzace. Novinkou je také samostatná aplikace Siri, ve které bude možné zobrazit historii komunikace s asistentkou přímo na hodinkách.
Apple tím zároveň potvrzuje, že Siri už nechce prezentovat jen jako obyčejného hlasového asistenta. Díky propojení s Apple Intelligence se z ní stává mnohem komplexnější AI nástroj, který má být schopen pomoci prakticky kdekoliv v systému. A právě Apple Watch mohou být jedním z míst, kde bude taková změna nejvíce znát. Možnost položit rychlý dotaz přímo ze zápěstí je totiž často pohodlnější než vytahovat kvůli tomu iPhone z kapsy.
Bez správného iPhonu to ale nepůjde
Stejně jako u ostatních funkcí Apple Intelligence má však i zde novinka jednu podmínku. Siri AI na Apple Watch nebude fungovat samostatně. Vyžadovat bude spárovaný iPhone podporující Apple Intelligence, tedy minimálně iPhone 15 Pro nebo novější model. Samotné hodinky navíc musí patřit mezi podporované modely s watchOS 27. Přesto jde o jednu z největších změn, které Apple Watch v posledních letech dostávají. Zatímco dosud byly možnosti Siri na hodinkách poměrně omezené, nyní se z ní stává výrazně schopnější pomocník. Pokud bude fungovat stejně dobře jako na iPhonu, může právě Siri AI změnit způsob, jakým budou lidé své Apple Watch každý den používat. A přesně to je nejspíš cíl, který si Apple od celé novinky slibuje.