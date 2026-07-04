Apple Watch možná čeká největší zdravotní revoluce za poslední roky. Senzory se mají přesunout přímo do řemínku

Apple podle všeho pracuje na dalším způsobu, jak rozšířit zdravotní schopnosti Apple Watch. Tentokrát se však změna nemá týkat samotného těla hodinek, ale jejich řemínku. Právě do něj by totiž mohl integrovat nový senzor, který by výrazně rozšířil možnosti měření zdravotních dat a zároveň uvolnil místo uvnitř hodinek pro další komponenty.
Podle nových informací leakera by měl být nový senzor umístěn přímo v jednom z řemínků pro Apple Watch Series 12. Díky tomu by mohl být v mnohem lepším kontaktu s pokožkou než senzory na spodní straně hodinek, což by mohlo zvýšit přesnost některých měření. Zároveň by se uvnitř samotných hodinek uvolnilo místo, které by Apple mohl využít například pro větší baterii nebo další hardware.
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Řemínky už nemusí být jen doplněk
Právě prostor je u Apple Watch jedním z největších limitů. Každá nová generace přináší nové funkce, ale inženýři neustále bojují s tím, že do malého těla hodinek už prakticky není kam přidávat další komponenty. Přesunutí části senzorů do řemínku by proto dávalo poměrně velký smysl.
Nejde navíc o úplně nový nápad. Apple si už v minulosti nechal patentovat několik různých řešení chytrých řemínků vybavených senzory pro sledování zdravotního stavu, pohybu nebo dokonce ovládání zařízení. Dosud se však žádné z těchto řešení nedostalo do sériové výroby. To ale neznamená, že na nich společnost dále nepracuje. Pokud by se tedy informace potvrdily, mohl by být nový řemínek určen jen pro vybrané zdravotní funkce nebo speciální edice hodinek. Nabízí se například přesnější měření srdečního tepu během sportu, sledování dalších biometrických údajů nebo technologie, které se kvůli omezenému prostoru dosud do Apple Watch nevešly.
Zatím hlavně zajímavá spekulace
Na druhou stranu je potřeba zůstat nohama na zemi. Zdrojem celé informace je leaker, jehož dosavadní úspěšnost není příliš vysoká, a žádný z tradičně spolehlivých zdrojů, jako jsou například Mark Gurman či Ming-Chi Kuo, tuto novinku zatím nepotvrdil. I proto je vhodné brát tuto spekulaci s velkou rezervou. Přesto jde o zajímavý směr, který by mohl do budoucna změnit způsob, jakým Apple Watch fungují. Místo přidávání dalších senzorů do stále stejně velkého těla hodinek by se část elektroniky jednoduše přesunula do příslušenství. Pokud Apple skutečně tímto směrem míří, mohly by se řemínky z obyčejného doplňku stát jednou z nejdůležitějších součástí budoucích Apple Watch. Ostatně, někteří výrobci příslušenství už řemínky s nejrůznějšími senzory vyrobit zkusili a přestože bylo pro jejich využívání třeba nainstalovat i doprovodnou aplikaci a tak podobně, ukázalo se, že je tato vize životaschopná.