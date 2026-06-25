Doteď jsem si cvičení přes Apple Watch měřil špatně. Stačilo udělat tohle a vše je mnohem přesnější

Že jsou Apple Watch naprosto parádním zařízením pro sledování vaší aktivity, případně přímo pro monitoring cvičení není žádným tajemstvím prakticky od jejich představení. Ostatně, sám Apple je rád v reklamách prezentuje jako vynikající parťáky pro sport, kteří vám jednoduše ukáží vše důležité, co by vás při dané aktivitě mohlo zajímat. Osobně sice úplně jako sportovní tracker tyto hodinky nevnímám, protože je beru spíš jako prodlouženou ruku iPhonu pro doručování notifikací, ovládání nejrůznějších věcí a tak podobně, nicméně aktivitu přes ně samozřejmě měřím také, v poslední době zejména venkovní chůzi a běh. A právě při běhu jsem si všiml věci, která je sice na jednu stranu logická, přesto si však myslím, že ne každý ji dělá správně nebo na ni pamatuje.
Řeč je konkrétně o správném utažení řemínku vašich hodinek. Apple Watch je samozřejmě třeba nosit na zápěstí pevněji než klasické hodinky, aby měly dobrý kontakt s kůží a byly schopné měřit tepovou frekvenci, potažmo zůstaly vůbec odemčené. Zejména teď při běhu v létě, kdy se člověk i vlivem vyšších teplot docela dost potí, mi však přišlo, že mi hodinky na zápěstí „vlají“ víc než obvykle. Na tom by ve výsledku nebylo nic až tak špatného, kdyby ovšem větší prostor mezi hodinkami a zápěstím nezhoršoval kvalitu měření tepu. Právě při běhu totiž může i drobný pohyb hodinek na ruce způsobit, že optický senzor nezachytí data tak přesně, jak by měl.
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V mém případě byla například naměřená tepová frekvence vyšší než tomu bylo dříve na stejné trati, kterou jsem běhal už před pár měsíci při nižší venkovní teplotě. To mi přišlo samozřejmě docela divné i vzhledem k tomu, že mám teď natrénováno víc, a tak jsem se pídil po tom, čím to může být. Řešení přitom bylo naprosto jednoduché. Stačilo si řemínek více přitáhnout k zápěstí a naměřené hodnoty začaly být výrazně konzistentnější. Tepová frekvence (respektive naměřené hodnoty) se rázem vrátila na úroveň, kterou bych vzhledem ke své aktuální kondici i množství naběhaných kilometrů očekával.
Apple Watch totiž tep neměří pomocí elektrod jako hrudní pásy, ale využívají optický senzor na spodní straně hodinek. Ten vysílá do pokožky světlo a podle změn v odrazu dokáže určit průtok krve, ze kterého následně vypočítává tepovou frekvenci. Aby celý systém fungoval co nejpřesněji, potřebuje mít senzor co nejlepší kontakt s kůží. Pokud se hodinky při běhu na zápěstí pohybují nebo mezi nimi a pokožkou vzniká větší mezera, mohou vibrace a otřesy kvalitu měření negativně ovlivnit.
Zajímavé přitom je, že jsem původně čekal spíš pravý opak, tedy že při méně utaženém řemínku budou hodinky ukazovat nižší tep. Ve skutečnosti ale nejde ani tak o to, zda budou hodnoty vyšší nebo nižší, jako spíš o to, že volnější hodinky mohou měřit méně přesně. Já si tak v posledních týdnech utahuji během běhu Apple Watch o jednu dírku více než jsem zvyklý při běžném nošení a rozdíl v konzistenci naměřených hodnot je opravdu znát. Pokud tedy při sportování řešíte, že vám tepová frekvence připadá podezřele vysoká, nízká nebo zkrátka neodpovídá tomu, jak se cítíte, zkuste před dalším během jednoduše řemínek o něco více utáhnout. Je dost možné, že právě v tom bude celý problém.