Obrazovka, reproduktor a nová Siri AI. Apple chystá centrum pro chytrou domácnost

Apple se chystá vtrhnout do zcela nové kategorie produktů. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu plánuje jablečný gigant mezi letošním říjnem a začátkem příštího roku představit zbrusu nové centrum pro chytrou domácnost. Zařízení, které v sobě spojí vlastnosti reproduktoru HomePod a 7palcového displeje, bude postaveno na pokročilé umělé inteligenci Siri AI. Apple novinku navrhl pro umístění v jakékoliv místnosti od kuchyně přes obývací pokoj až po ložnici, pričemž na trh zamíří jak ve stolní, tak v nástěnné variantě.
Hybridní systém a inteligentní rozpoznání obličeje
Nový Home Hub poběží na zcela novém operačním systému odvozeném z platformy tvOS pro Apple TV, jehož uživatelské rozhraní nabídne promyšlený mix prvků z watchOS a iOS. Uživatelé na obrazovce najdou mřížku ikon, widgety, aplikace i plně přizpůsobitelné ciferníky hodin.
Vůbec největším lákadlem má být pokročilý systém rozpoznávání obličeje. Hub díky němu okamžitě pozná, kdo se na displej dívá, a automaticky mu zobrazí jeho osobní informace, události z kalendáře či preferovaný obsah. Rozhraní se navíc bude inteligentně přizpůsobovat vzdálenosti uživatele – jakmile se k displeji přiblížíte nebo od něj poodstoupíte, prvky na obrazovce odpovídajícím způsobem změní svou velikost pro maximální čitelnost.
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Všestranný pomocník i vlastní bezpečnostní kamera
Zařízení má sloužit jako nepostradatelný středobod rodinného života. Vedle videohovorů přes FaceTime zvládne monitorování zabezpečení domácnosti, kompletní správu příslušenství v rámci HomeKitu, přehrávání hudby, prohlížení rodinných fotografií či fungování v režimu interkomu pro komunikaci mezi jednotlivými místnostmi.
Gurman ve své zprávě zároveň dodává, že v laboratořích Applu nevzniká pouze tento chytrý displej. Vývojáři souběžně pracují také na vlastní pokročilé interiérové bezpečnostní kameře, se kterou chce Apple v budoucnu přímo konkurovat populárním systémům Ring od Amazonu a ještě více tak posílit svůj ekosystém chytré domácnosti.