Zavřít reklamu

Obrazovka, reproduktor a nová Siri AI. Apple chystá centrum pro chytrou domácnost

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple se chystá vtrhnout do zcela nové kategorie produktů. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu plánuje jablečný gigant mezi letošním říjnem a začátkem příštího roku představit zbrusu nové centrum pro chytrou domácnost. Zařízení, které v sobě spojí vlastnosti reproduktoru HomePod a 7palcového displeje, bude postaveno na pokročilé umělé inteligenci Siri AI. Apple novinku navrhl pro umístění v jakékoliv místnosti od kuchyně přes obývací pokoj až po ložnici, pričemž na trh zamíří jak ve stolní, tak v nástěnné variantě.

Hybridní systém a inteligentní rozpoznání obličeje

Nový Home Hub poběží na zcela novém operačním systému odvozeném z platformy tvOS pro Apple TV, jehož uživatelské rozhraní nabídne promyšlený mix prvků z watchOS a iOS. Uživatelé na obrazovce najdou mřížku ikon, widgety, aplikace i plně přizpůsobitelné ciferníky hodin.

Vůbec největším lákadlem má být pokročilý systém rozpoznávání obličeje. Hub díky němu okamžitě pozná, kdo se na displej dívá, a automaticky mu zobrazí jeho osobní informace, události z kalendáře či preferovaný obsah. Rozhraní se navíc bude inteligentně přizpůsobovat vzdálenosti uživatele – jakmile se k displeji přiblížíte nebo od něj poodstoupíte, prvky na obrazovce odpovídajícím způsobem změní svou velikost pro maximální čitelnost.

apple hub apple hub
63553 132152 61728 127707 Apple HomeHub xl 2 xl 63553-132152-61728-127707-Apple-HomeHub-xl-2-xl
Apple HomePod screen concept Apple-HomePod-screen-concept
Vstoupit do galerie

Všestranný pomocník i vlastní bezpečnostní kamera

Zařízení má sloužit jako nepostradatelný středobod rodinného života. Vedle videohovorů přes FaceTime zvládne monitorování zabezpečení domácnosti, kompletní správu příslušenství v rámci HomeKitu, přehrávání hudby, prohlížení rodinných fotografií či fungování v režimu interkomu pro komunikaci mezi jednotlivými místnostmi.

Gurman ve své zprávě zároveň dodává, že v laboratořích Applu nevzniká pouze tento chytrý displej. Vývojáři souběžně pracují také na vlastní pokročilé interiérové bezpečnostní kameře, se kterou chce Apple v budoucnu přímo konkurovat populárním systémům Ring od Amazonu a ještě více tak posílit svůj ekosystém chytré domácnosti.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Siri AI

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.