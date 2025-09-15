Apple vydal watchOS 26 s těmito novinkami a vylepšeními

watchOS 26 pro veřejnost je konečně tu! Pokud jste se tedy nemohli dočkat jeho vydání, právě se tak stalo a vy si jej můžete konečně na své Apple Watch nainstalovat. Nezapomeňte nicméně na fakt, že před instalací je třeba mít aktualizovaný iPhone na iOS 26 – v opačném případě vám watchOS 11 nainstalovat nepůjde, potažmo vám hodinky s watchOS 26 nebudou se starším iOS fungovat.
watchOS 26 kompatibilita
Na tyto modely Apple Watch nainstalujete nový watchOS 26
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE (2. generace)
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Fotogalerie
ČLÁNEK AKTUALIZUJEME
watchOS 26 novinky
Liquid Glass
- Nový design přináší expresivnější a plynulejší zážitek, přičemž zachovává okamžitou známost systému watchOS a více se zaměřuje na váš obsah.
- Liquid Glass vnáší více vitality do interakcí v systému watchOS, láme a odráží obsah v reálném čase a přináší ještě větší přehlednost do Smart Stack, Control Center, navigace, ovládacích prvků v aplikacích a dalších funkcí.
Upozornění na hypertenzi
- Upozornění na hypertenzi vás mohou upozornit, pokud jsou po dobu 30 dnů pozorovány trvalé příznaky chronického vysokého krevního tlaku (k dispozici na Apple Watch Series 9 a novějších, Apple Watch Ultra 2 a novějších).
- Funkce upozornění na hypertenzi je určena pro uživatele starší 22 let, kteří dosud nebyli diagnostikováni s hypertenzí a nejsou těhotní.
Hodnocení spánku
- Hodnocení spánku poskytuje noční skóre a klasifikaci vašeho spánku na základě délky spánku, pravidelnosti spánku a přerušení spánku, aby vám pomohlo lépe porozumět kvalitě vašeho spánku a tomu, jak jej učinit více regeneračním.
- Hodnocení spánku lze zobrazit v aplikaci Spánek, ve Smart Stacku nebo jako komplikace ciferníku hodinek.
Workout Buddy
- Personalizovaný fitness zážitek s Apple Intelligence zahrnuje vaše tréninková data a historii fitness pro generativní zvukové motivační postřehy během tréninku
- Personalizované postřehy jsou generovány během klíčových momentů – jako povzbuzující řeč na začátek, vaše tréninkové úseky a hlavní milníky a shrnutí vašeho úsilí po dokončení – pomocí rychlé analýzy a porovnání vaší historie fitness s aktuálním tréninkem
- Vyberte si ze tří hlasů vyvinutých pomocí modelu převodu textu na řeč s hlasovými daty od trenérů Apple Fitness+.
- Vaše fitness data jsou zpracovávána soukromě a bezpečně pomocí vašeho blízkého iPhone s podporou Apple Intelligence a Private Cloud Compute.
Smart Stack
- Smart Stack má vylepšený predikční algoritmus, který zobrazí tip Smart Stack, když je k dispozici návrh, který je okamžitě užitečný – například pokud se nacházíte na odlehlém místě, zobrazí se vám tip, abyste začali nahrávat Backtrack
- Konfigurovatelné widgety vám umožňují přizpůsobit zobrazení widgetů ve Smart Stack, abyste viděli to, co je pro vás nejdůležitější – například vyberte domácí příslušenství, ke kterému chcete mít rychlý přístup, ve widgetu Domov
Zprávy
- Funkce Live Translation v aplikaci Zprávy využívá Apple Intelligence a automaticky překládá příchozí texty, včetně skupinových zpráv, a odesílá odpověď ve vašem preferovaném jazyce – překlad se provede při doručení (k dispozici na Apple Watch Series 9 a novějších a Apple Watch Ultra 2 a novějších, pokud jsou spárovány s iPhone podporujícím Apple Intelligence).
- V aplikaci Zprávy budou na základě kontextu konverzace navrhovány chytré akce, jako například spuštění funkce Check In, když přítel požádá uživatele, aby mu dal vědět, až dorazí domů.
- Chytré odpovědi jsou ještě přesnější díky vylepšenému jazykovému modelu v zařízení, který dokáže generovat relevantní odpovědi na základě obsahu konverzace.
Ciferníky
- Exactograph je moderní reinterpretace tradičních hodinek s regulátorem, které oddělují hodiny, minuty a sekundy pro přesnější měření času.
- Flow využívá číslice Liquid Glass, které lámají tekutou barevnou kouli, která reaguje na pohyby vašeho zápěstí.
- Waypoint funguje jako živý kompas, který ukazuje, kde se nacházíte ve vztahu k místům, která jste uložili v Mapách, nebo k bodům zájmu (k dispozici na Apple Watch Ultra).
- Hermès Faubourg Party obsahuje animované krátké filmy, které se zobrazují na základě denní doby nebo pohybů s řadou postav (k dispozici na Apple Watch Hermès).
- Ciferník Photos je vylepšen novým designem s Liquid Glass, který zvedá číslice, abyste mohli vidět ještě více svých fotografií.
- Ciferník Photos nyní náhodně vybírá obrázky na základě doporučeného obsahu z aplikace Fotky, takže pokaždé, když zvednete zápěstí nebo klepnete na displej, uvidíte obrázky svých nejvýznamnějších okamžiků.
- Prozkoumejte a objevujte ciferníky snadněji díky přepracované galerii ciferníků, kde jsou ciferníky seskupeny do kolekcí.
Další funkce
- Nové rozvržení aplikace Workout usnadňuje používání vašich oblíbených funkcí – klepnutím na ikony ve čtyřech rozích získáte rychlý přístup k metrikám a zobrazením, funkcím jako Custom Workout a Pacer, médiím, Workout Buddy a upozorněním.
- Mediální zážitek v aplikaci Workout je nyní integrovanější a inteligentnější, protože Apple Music nyní dokáže vybrat nejlepší playlist na základě typu tréninku a vašich osobních preferencí, nebo si můžete prohlédnout návrhy playlistů nebo podcastů na základě toho, co jste nedávno poslouchali během daného typu tréninku
- Aplikace Poznámky přichází na Apple Watch, což vám umožňuje přistupovat k vašim poznámkám přímo na zápěstí, připínat a odemykávat poznámky, dokončovat položky kontrolního seznamu a vytvářet nové poznámky pomocí Siri, diktování a klávesnice.
- Wrist Flick je nové gesto jednou rukou, které můžete použít k odmítnutí oznámení, ztlumení příchozích hovorů, ztlumení časovačů a budíků nebo k návratu na ciferník hodinek (k dispozici na Apple Watch Series 9 a novějších a Apple Watch Ultra 2 a novějších).
- Více než 20 ciferníků, včetně Exactograph, Activity Digital, Reflections a aplikací Stopwatch a Timer, podporuje frekvenci 1 Hz, která zobrazuje ubíhající sekundy v režimu Always-On (k dispozici na Apple Watch Series 10 a novějších).
- Apple Watch mohou automaticky upravovat hlasitost oznámení, příchozích hovorů, časovačů, budíků a Siri na základě okolního hluku ve vašem prostředí.
- Funkce Hold Assist a Call Screening jsou nyní k dispozici v aplikaci Telefon, pokud je iPhone v blízkosti. Funkce Hold Assist udržuje vaše místo ve frontě, zatímco čekáte na spojení s operátorem, a zavolá vám zpět, jakmile je operátor k dispozici. Funkce Call Screening vám umožňuje filtrovat příchozí hovory z neznámých čísel a zobrazit jméno volajícího a důvod hovoru ještě předtím, než telefon zazvoní.