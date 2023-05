Podívejte se, proč je CoD Modern Warfare II tak moc realistické. Stojí to za to!

Pokud jste hráli Call of Duty: Modern Warfare II, pak mi jistě dáte za pravdu, že grafika této hry místy až vyráží dech. Obzvlášť noční mise s použitím nočního vidění jsou něčím, kde se mísí realita se hrou. Zajímalo vás však, proč hra vypadá tak realisticky? Lidi z YouTube kanálu Insider ano a tak se na to rozhodli podívat. Tajemství CoD MW II je v tom, že hlavní předměty, které ve hře vidíte, skutečně existují. Nejedná se o věci, které by někdo vytvořil podle své fantazie. Jedná se o skutečné předměty a zatímco některé z nich, jako například maska Ghosta jsou vytvořené jen pro hru, jiné jsou běžně používané vojáky nebo speciálními jednotkami.

Autoři hry tak vzali tyto předměty, nafotili je a následně převedli do hry. Aby vše bylo co nejvíc realistické, bylo potřeba nejprve nové věci jako například vesty, sumky nebo zbraně zbavit jejich novoty a proměnit je v něco, co už nějakou tu bitvu zažilo. I s tím si dali autoři práci a právě proto vypadá hra tak, jak vypadá. Ostatně, podívejte se sami, jak vzniká grafika Call of Duty: Modern Warfare II, stojí to za to.