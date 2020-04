Podívejte se na grafické porovnání původní a remasterované verze Call of Duty: Modern Warfare 2

Před pár dny vyšla remasterovaná verze Call of Duty: Modern Warfare 2, která po 11 letech od původní verze přichází v novém grafickém kabátku. Hráči si tuto verzi mohou užívat prozatím pouze na Plystationech 4. Uživatelé PC a Xboxu One až na konci dubna. V odkazu pod článkem se můžete podívat, jakou práci s grafikou si vývojáři dali. Zkoušeli jste nové Call of Duty?