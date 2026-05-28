Call of Duty – Modern Warfare 4 oficiálně oznámeno! Mrkněte na epický trailer

Spekulace posledních dní se potvrdily. Activision oficiálně oznámil Call of Duty: Modern Warfare 4, které dorazí 23. října 2026. A jak se podle prvních informací zdá, čeká nás pořádně temná a výbušná kapitola celé série.
Nový díl nás zavede na Korejský poloostrov, kde Severní Korea spustí rozsáhlou invazi ohrožující stabilitu celého světa. Do centra dění se dostane mladá jednotka jihokorejských vojáků, která se bude snažit přežít na rozpadající se frontové linii. Současně se ale vrátí i kapitán Price, jenž na druhé straně světa povede vlastní osobní válku ze stínů a bude unikat těm, kteří po něm jdou.
Za vývojem stojí Infinity Ward, tedy studio, které má Modern Warfare v krvi. Tvůrci slibují temnější a nebezpečnější pojetí, ve kterém se dlouho budované příběhové linky dostanou do silného a emotivního bodu zlomu. Kampaň má nabídnout zákopovou válku v Koreji, boj na krátkou vzdálenost v New Yorku, divoké honičky Paříží, noční nájezdy SAS v Bombaji i rozsáhlé městské bitvy o znovudobytí okupovaného území.
Chybět samozřejmě nebude ani multiplayer, který má sázet na přesný a přízemnější boj, plynulý pohyb, větší kontrolu nad přestřelkami a širší možnosti hráčské volby. Vrací se také DMZ, kde se hráči ocitnou za nepřátelskými liniemi jako neoficiální operativci. Každý výsadek tak má být hlavně o rozhodování, co splnit, co získat a kdy raději zmizet.
Modern Warfare 4 tak podle prvních informací nepůsobí jako obyčejné pokračování, ale jako další velká eskalace celé série. Pokud Infinity Ward skutečně doručí kombinaci globálního konfliktu, osobního příběhu Captaina Price a hutné válečné atmosféry, může jít o jeden z nejsledovanějších dílů Call of Duty posledních let.