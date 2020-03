10 tipů a triků, jak se stát co nejlepším hráčem Call of Duty: Mobile

Call of Duty Mobile je jednou z nejoblíbenějších mobilních her současnosti. Díky tomu, že ji hrají miliony lidí po celém světě však nastává také jeden problém a tím je počet soupeřů, kteří mají výrazně víc zkušeností než vy. Abyste si i tak dokázali plnohodnotně zahrát a stali se co nejrychleji co nejlepším hráčem, přinášíme vám deset tipů a triků. Drtivou většinu těchto tipů a triků navíc můžete využít téměř při jakékoli střílečce z pohledu první osoby. Pokud se tedy chcete stát skutečně dobrým hráčem a konečně přestat dostávat na frak, čtete dále.

Naučte se kam mířit

Když se podívate na jakýkoli alespoň trochu kvalitní akční film, ve kterém účinkují speciální jednotky, všimnete si, jak dokonale míří a jakým způsobem se pohybují v prostoru. Alfou a omegou toho, abyste dosáhli co nejlepšího skóre, je míření a cílení na místa, ze kterých vyběhnou soupeři. Nastudujte proto co nejpečlivěji mapy a snažte se vždy mířit do míst, odkud může vyběhnout nepřítel. Je důležité nemířit přímo na místo, kde jej poprvé uvidíte ale na místa, kam doběhne. Většina z nás nejsme profesionální hráči Counter-Strike a tak nám chvilku trvá, než dokážeme vystřelit. Miřte tedy vždy tam, kam soupeř doběhne, pokud poběží zpoza nějakého rohu nebo uličky, od chvíle, kdy jej zpozorujete, do chvíle, než stihnete zahájit palbu. Soupeř vám tak naběhne přímo do cesty vašich kulek.

Kryjte se v prostoru

Další věc, kterou jste mohli odpozorovat od profesionálních hráčů nebo z akčních filmů, je způsob krytí. Snažte se využívat všemožných překážek v terénu tak, aby vás bylo co nejméně vidět nebo nebylo možné vás zasáhnout. Pokud běžíte ulicí a na jejím boku jsou bedny, běžte za bedny. Soupeř, který se podívá do této uličky, vás nevidí a pokud vás již viděl, nebude mít možnost okamžitě zahájit palbu. Snažte se pohybovat co nejobezřetněji a využít každou jednu překážku k tomu, aby vám kryla záda. Nejvíc smrtí v COD Mobile totiž nenastává v přímém souboji z očí do očí, ale tím, že vás soupeř překvapí zezadu nebo z boku a vy jej vidíte až v momentě, kdy zahájí palbu.

Střílejte dřív než zamíříte

Pokud jste někdy sledovali profesionální zápasy v Counter-Strike, jistě jste si všimli toho, že hráči spouští střelbu dřív než mají zamířeno. Tato taktika platí dvojnásobně v COD Mobile, kde mají kulky značný rozptyl a z Last kill cam záběrů často vidíte, že protivníka zasáhla kulka vystřelená v době, kdy jste jej neměli na mušce. Začnete střílet již ve chvíli, kdy na soupeře teprve zaměřujete. Jednak jej pokropíte první dávkou hned, jakmile na něj zamíříte, a za druhé jej zasáhnout kulky z rozptylu zbraně dřív, než jej budete mít přesně na mušce.

Sluchátka jsou základ

I přesto, že má iPad nebo iPhone kvalitní reproduktory, jednoznačně použijte pro hraní sluchátka. Je jedno, zda to budou sluchátka, co jste dostali ke svému telefonu, nebo nějaké špičkové modely, zásadní je stereo zvuk přímo do vašich uší. Ve hře COD Mobile je zcela zásadní poslouchat kroky soupeře a vnímat i další přicházející zvuky jako je střelba, zvuk vozidel a cokoli dalšího, co vám pomůže identifikovat nepřítele. Zásadní je pak zjistit, z jakého směru daný zvuk přichází, a to zjistíte nejlépe právě pomocí sluchátek.

Přebíjejte chytře!

Osobně volím při hraní vždy rozšířené zásobníky, které pojmou zpravidla dvojnásobné množství munice než klasické. I tak je však dobré je přebíjet vždy, kdy to je možné. Ideální je samozřejmě mít vždy plný zásobník. Ovšem COD Mobile nabízí velmi silné sekundární zbraně, a i se základní pistolí dokážete zlikvidovat jednoho nebo dva soupeře. Jakmile tedy vystřílíte zásobník v primární zbrani, nejprve popřemýšlejte nad situací a ujistěte se, že za jedním soupeřem, kterého jste zlikvidovali nemůže vyběhnout další. Pokud nejste v situaci, kdy je bezpečné přebíjet, raději vytáhněte sekundární zbraň a s její pomocí se dostaňte do místa, kde je přebití primární zbraně bezpečné.

Buďte stratég

Snažte se využít ostatní spoluhráče k tomu, abyste dokázali soupeře překvapit, nebo se naopak spojte a snažte se využít početní a tím pádem i palební přesilu. Pokud vidíte, že jdou vaši spoluhráči na jedno místo, na které vede více cest, zkuste zvolit druhou, dejte jim náskok a poté soupeře překvapte z boku nebo ještě lépe zezadu. Snažte se také využívat granáty a uvědomte si, že nimi můžete přehazovat i velké objekty a zároveň u nich neplatí friendly kill. Pokud tedy slyšíte z nějaké místnosti nebo například za vozidlem střelbu a na mini mapě vidíte, že tam zuří boj, bez váhání hoďte granát. Svým spoluhráčům neublížíte, naopak můžete zasáhnout nepřítele. Také se snažte využít možnosti odrazit granát od stěny nebo dalších objektů přesně tam, kam potřebujete aby dopadl.

Přizpůsobte si ovládání

Ovládání je na iPhone i iPadu extrémně důležité. Veškeré ovládací prvky si naštěstí můžete detailně přizpůsobit přímo pro vás a to tím, že si nejen přesunete jednotlivá virtuální tlačítka na displeji tam, kde je potřebujete. Můžete si také zvětšit nebo zmenšit jejich velikosti, změnit intenzitu visibility anebo prvky zcela odstranit tím, že jejich visibilitu zcela snížíte. Zkuste přijít na to, co vám vyhovuje, jaké uspořádání tlačítek potřebujete a přizpůsobte si vše na maximum. Přizpůsobení ovládání věnujte co nejvíce času, je totiž jednou z nejdůležitějších věcí pro co nejlepší hraní.

Nastavte si ty správné Scorestreaks

Jak sbíráte skóre ve hře, odemykáte mimo zbraní také nové způsoby podpory pro boj. Od základního naváděného dronu, přes špionážní letoun odhalující soupeře až po vrtulník, kterým zničíte vše, na co zamíříte. Vyberte si to, co se pro vás hodí vzhledem ke strategii hraní. Pokud jste sniper, který půlku hry někde campuje, pak je pro vás zbytečné použití špionážního letounu a místo toho raději volte například řízenou střelu nebo podobné vymoženosti. Zkrátka neberte vždy jen to, co se vám nově odemklo díky postupu ve hře, ale volte to, co vyhovuje vaší herní strategii a koresponduje se zbytek týmu.

Fotogalerie COD Scorestrikes COD mobile scorestrikes COD mobile hra Call of Duty mobile Vstoupit do galerie

Ve Warzone využívejte Adrenalin

V takzvaném Battleroyale režimu neboli Warzone v COD máte k dispozici lékárničky. Ty jsou rozděleny na tři druhy. Standardní lékárnička, jenž vám doplní zdraví na 100 %, sprej s bandáží, který doplní zdraví o 20 % a také adrenalin. Právě adrenalin je zcela zásadní a pokud jej najdete, máte z poloviny vystaráno. Jako jediný totiž umí zvýšit maximální procenta zdraví ze 100 % na 150 %, díky čemuž máte najednou o jednu třetinu zdraví víc. Použít jej navíc můžete i když máte 100% zdraví a zvýšit si jej díky němu na 150 % tak lze i bez toho, aniž by vás musel nejprve někdo zranit. Pokud Adrenalin najdete neváhejte a okamžitě jej použijte.

Vylepšujte své zbraně

Snažte se využít odemknutých možností vylepšení svých zbraní. Opět pamatujte na to, že vše, co odemknete, se nemusí hodit pro váš styl hraní a často se budete muset rozhodnout, co vlastně chcete používat. Taktéž neplatí, že čím později odemknutá zbraň je, tím je lepší. Naopak znám spoustu hráčů, kteří hrají s na maximum vylepšenými základními zbraněmi, které mají k dispozici od začátku hry i v době, kdy mají odemknuté všechny ostatní. Vyzkoušejte si jednotlivé zbraně a vyzkoušejte si, která nejvíc pasuje vašemu hernímu stylu. Poté se zaměřte na její maximální vylepšení a tuto zbraň používejte na mapách pro které se hodí. Na jiné mapy si sestavte zase jiné vybavení a střídejte je podle toho, jakou mapu jdete zrovna hrát. Ideální je mít nastaven jeden loadlout pro útočnou pušku na větší vzdálenost, další pro brokovnici nebo krátkou útočnou pušku a jeden pro snipera. Všechny poté kombinujte s ohledem na mapu, kterou jdete aktuálně hrát.