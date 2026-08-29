Srovnání Garmin Fenix 9 Pro vs. Fenix 8: Jaké novinky přináší celotitanové pouzdro?

Uvedení modelové řady Garmin Fenix 9 představovalo pro výrobce hlavní událost roku. Význam premiéry podtrhl i samotný exkluzivní event, na kterém značka předvedla klíčová vylepšení svých nejžádanějších hodinek. Mezi zásadní inovace verze Garmin Fenix 9 Pro patří přepracovaná konstrukce, v jejímž středu stojí plně titanové tělo.
Design nového pouzdra se výrazně posunul a na první pohled vyniká vysokou odolností. Garmin u řady Fenix vůbec poprvé vsadil na kompletní titanové zpracování. Tělo hodinek díky tomu působí velmi uceleně a čistě, přestože si spodní víko zachovalo charakteristické šrouby. Elegantně zkosená luneta navíc odkazuje na estetiku tradičního švýcarského hodinářství. Použití titanového pouzdra bylo přitom dosud vyhrazeno výhradně luxusním modelům z kolekce MARQ.
Při přímém vizuálním porovnání Fenix 9 Pro (nahoře), Fenix 8 Pro (uprostřed) a základních Fenix 8 (dole) je konstrukční posun okamžitě patrný. Tělo verze Fenix 9 Pro vzniká pomocí inovativní technologie nanoformování, která dokáže titan zpevnit a současně zredukovat jeho tloušťku. Výsledkem je, že 47mm varianta Pro je o 16 % štíhlejší než předchozí Fenix 8 Pro. Z důvodu tenčího profilu titanu a zachování optimální hmotnosti (u 51mm verze činí celková váha 99 g, respektive 73 g bez řemínku) již hodinky neobsahují odlehčené nožky, jaké měly starší generace využívající polymer vyztužený vlákny.
Změny se neomezují jen na tělo hodinek
Vedle zkosené lunety poutají pozornost také nová tlačítka z titanu. Pryč jsou masivní ochranné prvky kolem nich, což celému designu dodává jemnější a čistší vzhled. Tato úprava má i praktické výhody – zamezuje hromadění nečistot a vlhkosti v okrajích. Samotný stisk tlačítek je nyní plynulejší a nabízí příjemnější odezvu.
Klíčové úpravy se dočkal rovněž kryt reproduktoru na boku, známý z generace Fenix 8. Nově je plně uzavřený, zdobí ho nápis Fenix a nadále dosahuje až k ovládacímu tlačítku start/stop. Změnilo se i umístění mikrofonu: z prostoru vlevo od svítilny se přesunul na opačnou stranu přímo pod řemínek, díky čemuž je oblast kolem svítilny (která je nyní mírně vystouplá) vizuálně zjednodušená. Praktickým detailem jsou nově upravené stěžejky obsahující jemné výřezy pro snazší manipulaci při výměně pásků.
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Nový estetický i konstrukční směr je trefou do černého. Celotitanové vyhotovení působí prémiově – předchozí polymerové prvky u zařízení s cenovkou kolem 30 tisíc Kč mohly přes své nezpochybnitelné výhody v odolnosti a nízké váze působit poněkud obyčejně. Štíhlejší profil v kombinaci s minimalistickými liniemi posouvá Garmin Fenix 9 Pro ze škatulky ryze sportovního nářadí do kategorie univerzálních hodinek pro každodenní nošení k jakémukoliv oděvu. Garminu se tak podařilo skvěle vyvážit nekompromisní funkčnost v terénu s elegancí pro běžný život.