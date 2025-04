Nejlepší dámské Garmin hodinky a pro jaké použití se hodí? 

Komerční sdělení: Společnost Garmin má opravdu široké portfolio produktů, ze kterého můžete vybírat. V jednotlivých modelových řadách myslí na specifické zaměření hodinek, k tomu ale nabízí i univerzální modely a samozřejmě také na ty pro ženy. Tady tak najdete ty nejlepší dámské Garmin hodinky.

Garmin Lily 2 Classic

Toto jsou pravděpodobně ty nejstylovější hodinky, které v nabídce společnosti Garmin najdete. Může za to jejich dotykový displej, který je schovaný za speciálně vzorovaným sklem a zobrazí se jen tehdy, kdy to skutečně potřebujete. Jsou skutečným módním doplňkem, proto je jejich průměr jen 35,4 mm a na své ruce je téměř nepocítíte i díky váze 21,4 g. I vzhledem k malému tělu mají ale 5denní výdrž baterie, i tak se do nich ale vešla GPS. Umí vás informovat o kvalitě spánku, nabídnou ranní zprávu, sledování zdraví žen, skóre stresu, meditační a dechová cvičení, přičemž nechybí třeba ani platby skrze Garmin Pay. Garmin Lily 2 Classic s koženým řemenem stojí 7 990 Kč a koupíte je zde.

Hodí se pro ženy, které nebaví klasické chytré hodinky a chtějí něco, co nebude mít na svém zápěstí každá druhá. Nebudete s nimi přitom ochuzeny o žádné důležité funkce.

Garmin Vívoactive 6

Pouzdro hodinek má velikost 42,2 mm, jeho výška je 10,9 mm a celková váha hodinek je velice příjemných 36 g, proto se šiknou na každou dámskou ruku. Spadají sice do základního portfolia, ale vyjma barometru nabídnou všechno, co můžete pro trackování zdraví a aktivit potřebovat. Obsahují ostatně více než 80 předinstalovaných sportovních aplikací, včetně chůze, běhu, režimu invalidního vozíku, jízdy na kole a plavání v bazénu, k tomu mají i nové denní doporučené tréninky chůze a naprostou novinku, kterou je chytrý budík. Ten vás na základě fáze spánku vzbudí v určitém časovém rozptylu, aby pro vás bylo vstávání co nejpříjemnější. K tomu mají dotykový 1,2“ AMOLED displej s funkcí Always On a výdrž až 11 dní. Garmin Vívoactive 6 stojí 8 190 Kč a zakoupit je můžete tady.

Hodí se všem, a to především jako první model od společnosti Garmin, který nabídne komplexní sadu funkcí. Jedinou jeho nevýhodou je absence výškoměru.

Garmin Forerunner 265S

Jak napovídá název řady, tady jde především o běh. Garmin Forerunner 265S jsou sice všestranné sportovní hodinky, právě pro něho vám ale nabídnou mnoho aktivit, širokou škálu metrik a je mu uzpůsoben i sportovní vzhled. Měří důležité běžecké veličiny, jako je například kadence, délka kroku, doba kontaktu se zemí a další. Mají pouzdro o průměru 41,7 mm a váze 39 g, do kterého se vešel dotykový 1,1“ AMOLED displej s funkcí Always On. Na jedno nabití vydrží až 15 dní, přičemž aktivitu s GPS dokážou trackovat po 24 h. To už je skutečně i na ultramaraton. Vyjdou vás na 9 390 Kč. Koupíte je zde.

Chystáte-li se začít běhat nebo už máte nějaký ten kilometr za sebou, přičemž chcete doběhnout dál a rychleji, jsou pro vás Garmin Forerunner 265S ideální.

Garmin Venu 3s

3. generace hodinek Garmin Venu byla první, která disponovala reproduktorem, se kterým můžete vyřizovat telefonní hovory přímo ze svého zápěstí. Spárovaný telefon tak můžete klidně nechat v kabele. Mají 41mm polymerové pouzdro vyztužené vlákny s lunetou z nerezové oceli, kdy je jejich váha 34 g. Dotykový displej je 1,2“ technologie AMOLED, kterému nechybí Always On. Standardní výdrž hodinek je až 10 dní a nabídnou vám více než 30 sportovních funkcí s animovanými tréninky i s trenérem Garmin. Garmin Venu 3S koupíte za 9 990 Kč tady.

Jsou elegantní ale zároveň sportovní, a protože se jedná o univerzální chytré hodinky, využijete je vlastně 24/7. I když si za ně trochu připlatíte, nechybí jim nic důležitého.

Garmin Fenix 8 43mm AMOLED

Řada Fenix 8 je u Garminu tou nejoblíbenější, generace 8 je pak tou nejnovější. Jsou to všestranné chytré hodinky, které nabídnou všechno, co můžete pro trackování svého zdraví a aktivit vlastně potřebovat. Nemají kompromisy a společnost do nich dává to nejlepší ve spojení s nejnovějšími technologiemi. Najdete tu tedy nejen možnost telefonování, ale hodinky můžete ovládat třeba i hlasem. Mají i zvýšenou voděodolnost, nejnovější snímače, indukční tlačítka a třeba i svítilnu a speciální podrobné topografické mapy. Velikost pouzdra je 43 mm, jeho váha s titanovými doplňky 60 g, dotykový AMOLED displej je o velikosti 1,3“ a samozřejmě ani tady nechybí Always On. Výdrž je až 10 dní, s GPS 28 hodin. Za cenu 27 790 Kč dostanete v balení ještě náhradní kožený řemen a náušnice Guess. Pořídit si je můžete tady.

