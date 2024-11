Recenze Garmin Fenix 8 51 mm AMOLED: Fenomenální dobrodružství 

Řada Apple Watch je poměrně omezená v tom ohledu, kolik modelů nabízí. To ostatně platí i o Samsungu a jeho Galaxy Watch. Garmin ale nabízí široké portfolio, kde je tím nejoblíbenějším řada Fenix. A Garmin Fenix 8 51 mm AMOLED dokazují, proč tomu tak je.

Letošní rok přinesl mnoho skutečně dobrých chytrých hodinek. U Applu to samozřejmě jsou Apple Watch Series 10, u Samsungu zase Galaxy Watch Ultra, u Googlu Pixel Watch 3. I Garmin představil mnoho nových přírůstků do svého portfolia, ale tím nejočekávanějším byla řada Fenix. Ta je velice oblíbená pro své univerzální možnosti, ale také už ikonický vzhled.

Na 8. generaci jsme čekali od uvedení Fenix 7 dva a půl roku, i když je pravda, že jsme se mezi tím dočkali mírně vylepšeného modelu Fenix 7 Pro. Nicméně nová generace odráží veškerý technologický pokrok společnosti, který ta ušla od uvedení Fenix 7. A ano, jde především o AMOLED displej. Tím se jasně snaží útočit na srdce zákazníka, který když porovnal MIP displej Garminů s AMOLEDem Applu nebo Samsungu, nebyl zrovna vítěz. Garmin se to tak snažil dohánět funkcemi a dlouhou výdrží. Nyní se ale všechno mění.

AMOLED je nový, vzhled starý známý

Garmin Fenix 8 tedy pořád koupíte ve dvou variantách. Jedna je AMOLED, který vyniká konečně líbivým displejem, druhá je s transflektivním displejem označovaným jako MIP (memory in pixel) a je doplněna solárním nabíjením. Tyto modely vynikají extrémně dlouhou výdrží, ale prostě nejsou tak pěkné, plus solár zde také zabírá místo displeji, takže je ten o něco menší. Výhody i nevýhody mají oba, ale je to spíše o kompromisu, kde se rozhodujete nad hezkým displejem s menší výdrží nebo nad tím, který příliš krásy nepobral, ale nějakou výdrž tady prakticky řešit nemusíte.

Velikosti displejů ve verzích Garmin Fenix 8

1,3“ displej : Fenix 8 – 43 mm, AMOLED; Fenix 8 – 47 mm, Solar

1,4“ displej: Fenix 8 – 47 a 51 mm, AMOLED; Fenix 8 – 51 mm, Solar

Námi testovaný model je ten ve verzi 51 mm AMOLED, a to i s koženým řemenem v balení. Jedná se tak o ten nejvyšší a ostatně i nejdražší model. Rozlišení jeho 1,4“ displeje je 454 x 454 px a je krytý safírovým sklem. Samozřejmě je i dotykový. Hodinky můžete ovládat třemi způsoby – výhradně tlačítky, výhradně přes dotykový displej, nebo kombinací tlačítek a displeje. Je na každém, co mu vyhovuje více. Není tu nic, co by jedním nebo druhým způsobem nešlo.

Designově hodinky na první dobrou zařadíte do rodiny Fenix, protože tu jsou k ní všechny důležité odkazy, tedy pokud se alespoň trochu v produktech Garminu orientujete. Polymerové pouzdro je samozřejmě doplněno o titanové doplňky. Tento materiál je tedy nahoře v podobě lunety, dole v podobě víka se senzory, i na straně, pokud se budeme bavit o designovém krytu senzorů. Řemeny jsou šíře 26 a jsou opravdu široké, pokud to na první dobrou nevidíte. Spoléhají se pak na klasický systém QuickFit Garminu, takže jejich výměna je otázka sekundy.

Výdrž skvělá, i když horší

Ještě ale trochu k tomu displeji. Je krásný, a vlastně bez výhrad. Počítejte ale s tím, že si jeho chování budete muset mírně ladit. Ne všem totiž bude vyhovovat, jak má nastavený jas, a to zejména u těch z vás, kteří přecházíte ze starších MIPů. Automatika tu žádná není. Jde především o situaci, kdy v noci běháte. Zbytečně totiž září. To nemá vliv jen na baterii, ale i na to, že když se na něho podíváte, můžete být mírně oslněni. Nabízí také funkci Red Shift, která vše přebarví do červené, oranžové nebo zelené.

Samozřejmě je tu Always On. Tomu jsou také odladěné základní ciferníky, takže i při zhasnutém displeji ukazují nejen čas, ale i základní komplikace. Je ale třeba zdůraznit, že nic tu není tak líbivé jako na Apple Watch. Ty jsou v tomto ohledu nedostižné. Garmin se ale snaží jít cestou příjemnou k zákazníkovi, proto je dost pravděpodobné, že Fenix 9 už variantně nebudou a MIP bude tak akorát v Endurech a podobných modelech zaměřených výhradně na výdrž. Když jsme u ní, společnost pro 51 mm AMOLED verzi Garminů 8 uvádí následující hodnoty.

Výdrž Garmin Fenix 8 51 mm AMOLED

Režim chytré hodinky – až 29 dní / režim Always On – až 13 dní

Režim pouze GPS – až 47 hodin / režim Always On – až 37 hodin

V porovnání s Apple Watch Ultra je to samozřejmě někde jinde. V porovnání s MIP 51mm Garminy Fenix 7 to ale není žádný zázrak, tedy alespoň v případě Always On. Je to ta daň, kterou platíte za krásu. Pokud si snížíte jas a budete podnikat hodinovou aktivitu denně, dáte cca 16 dní na jedno nabití (jako v mém případě). Samozřejmě záleží, jak jinak hodinky využíváte i co se jiných funkcích týče. Já v nich i spím, takže dolů jdou jen při očistě.

Robustní funkce

Garmin Fenix 8 jsou univerzální hodinky pro všechno, i když společnost nabízí ty specializované pro běh, plavání, maratonce, triatlety atd. Umí všechno důležité a i to, co vás ani nenapadne, že by umět měly. Právě v tom je ta jejich výhoda. Je jedno, co za sport děláte, tady najdete všechno, i když třeba ne tak komplexně jako ve specializované řadě. Normální smrtelník stejně nemá šanci všechny funkce plně využít.

Mezi hlavní mezigenerační novinky patří přesnější GPS, vylepšené topografické mapy, nový (a přesnější) snímač srdečního tepu (Elevate 5 s možností měření okysličení krve, teploty pokožky, EKG – jen v USA), zvýšená vodotěsnost pro přístrojové potápění a voděodolná tlačítka. Vodotěsnost je totiž nově do 40 m a tlačítka jsou tak indukční, aby spolehlivě fungovala i v této hloubce. Jsou jiná, jsou ale skvělá. Zamiloval jsem si je hned a ke starým se opravdu nechci vracet a je jedno, že se nejspíš nikdy potápět nebudu. Ne každý to ale musí mít stejně.

Mimochodem pokud jde právě o potápění, máte s Fenix 8 na ruce skutečný potápěčský počítač, proto také mají hloubkoměr a podporu aplikace Garmin Dive. Fenixy 8 logicky také stále nabízejí standard odolnosti MIL-STD-810G. Jsou tedy určeny do náročných podmínek, kdy to umocňuje i integrovaná LED svítilna. Ta sice není novinkou, ale je třeba ji zmínit. Je tomu proto, že tu na iPhonu už nepotřebujete. Tuto totiž máte skutečně vždy po ruce, přesněji řečeno na ruce. Oproti rozsvícení displeje Apple Watch Ultra na maximum je to samozřejmě úplně jiná liga.

Vypisovat ale všechno, co Fenixy 8 umí, nemá smysl. S ohledem na sledování zdraví a aktivit totiž nabídnou vyčerpávající výčet toho, co dokážou trackovat. Samozřejmostí je přítomnost kompasu, barometru, gyroskopu a akcelometru (hloubkoměr už byl zmíněn).

Zavoláte si, ale ne bez smartphonu

Garmin Fenix 8 se naučily telefonovat, 3x hurá. Pro majitele Apple Watch je to ale k smíchu, a to vlastně i v tom ohledu, jak to Garmin dělá. Není zde totiž žádná e-SIM ani nějaká možnost jejího kopírování. Pokud tedy chcete s Fenixy 8 telefonovat, musíte mít telefon v dosahu. Nicméně všichni, kteří jedou ve světě Garmin, z toho budou nadšení.

Na hodinkách tedy přijmete i odmítnete hovor, pokud si v aplikaci Connect zadáte do adresáře až 50 kontaktů, můžete je z hodinek i vytáčet. Reproduktor je dostatečně silný, stejně jako mikrofon, takže slyšíte jak vy, tak druhá strana. Když jsme ale u té komunikace, pořád se hodí připomenout jeden fakt – na příchozí zprávu v propojení s iPhonem neodpovíte, jde to jen v kombinaci s Android zařízeními (za to nemůže Garmin ale Apple). To tedy pokud si nenainstalujete specializovanou aplikaci Garmin Messenger, jenže to pak znamená, že vám v ní musí ona zpráva přijít. Garmin nicméně do „hlasu“ vsadil u své novinky více než jen s ohledem na telefonování.

Je zde totiž hlasový asistent, a to hned ve dvou provedeních. Jeden pracuje v hodinkách, druhý v telefonu. Můžete mu tedy říci, co v hodinkách potřebujete spustit nebo nastavit a on to udělá. Příkazy mohou být strohé i přesnější, rozumí poměrně dobře, pokud tedy hovoříte podporovaným jazykem, kterým čeština samozřejmě není. Nicméně na výrazu „start running“ není nic složitého ani v angličtině. Druhý asistent je pak navázán na ten v propojeném telefonu. V případě iPhonů jde samozřejmě o Siri. Hodinkám můžete také diktovat hlasové poznámky. Reproduktor také umí nahlas přehrávat média.

Vylepšené prostředí je strohé ale účelné

Pokud přejdete ze starších Fenixů, počítejte s tím, že Garmin tu změnil prostředí a jde na něco trochu jinak, jak, už ostatně naznačil u Forerunnerů 965, takže se snaží prostředí unifikovat pro AMOLED displeje. Všechno je barevnější, hravější, animovanější, ale někdy narazíte na ne úplně příkladnou plynulost. Logicky s tím jsou také některé nabídky více na očích, jiné více skryté. Není to ale nic, co by vám muselo vadit. Navíc pořád si můžete většinu přeskládat podle své potřeby, a to ať už jde o rychlé nabídky, tak seznamy aplikací a cvičení nebo widgetů.

Garmin také dává na výběr z více velikostí písma, protože mu to také AMOLED umožňuje. Notifikace se pak slučují pod danou aplikaci, což je také fajn, když vám jich přijde z jedné více. Dá se předpokládat, že všechno bude ještě Garmin postupně ladit, než dojde do svého standardu, který bude bez větších změn používat následující roky. Společnost totiž nepatří mezi ty, která by něco měnila nějak často.

Jsou jiné, ale mají smysl

Nedá se říci, že by toho Garmin Fenix 8 oproti svým předchůdcům ve finále přinesly tolik. Jenže na to se uživatelé hodinek společnosti ani příliš neptají. Může za to i fakt toho dlouhého čekání, kdy společnost nechrlí na trh každý rok nový model řady, proto je to těšení se na přírůstek o poznání větší. Možná to už pochopil i Apple, který letos nevydal Apple Watch Ultra 3.

Největší problém Fenixů 8 není to, že nemají e-SIM, že nejsou celotitanové, že nejsou tak výkonné a vlastě ani chytré (Connect IQ se s App Storem opravdu srovnávat nedá), nebo že si s nimi neodpovíte na zprávu. Zásadním neduhem je jejich cena, kdy námi testovaná verze vyjde na 32 490 Kč. Jenže sám Garmin říká, že nejde o alternativu k Apple Watch Ultra. Fenixy 8 mají být postaveny výš. Onou alternativou mají být Fenix E za 20 tisíc Kč.

Pokud chcete to nejlepší ke svému iPhonu, co se tedy komunikace týče, jsou pro vás ideální Apple Watch, a to to ani nemusí být Ultry. Garminy nikdy nebyly primárně smartwatch, ale tracker aktivit a zdraví, který ty chytré funkce umí také, i když v omezené míře. Garmin Fenix 8 jsou toho jasným důkazem, když ignorují moderní trendy (platit s nimi ale můžete).

Jsou to hodinky pro náročné, které mají kolem sebe širokou komunitu a mají mimo Apple bublinu velikou popularitu. Jedná se tak pravděpodobně o to vůbec nejlepší, co můžete ke svému smartphonu mít a není to přímo od jeho výrobce (Apple, Samsung, Google). Vždy máme možnost volby a je rozhodně fajn, že pokud vás Apple Watch nudí, je z čeho vybírat.

