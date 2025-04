Apple plánuje celoskleněný iPhone! A nejen ten

Apple získal nový patent, který by mohl předznamenat zásadní proměnu designu budoucích produktů. Dokument podaný u amerického patentového úřadu popisuje zařízení s celoskleněnými kryty, tedy produkty, jejichž všechny vnější plochy (přední, zadní i boční) by tvořilo sklo. Výsledkem by měl být hladký, průhledný vzhled s rozšířenými možnostmi interakce.

Patent se netýká jen estetiky. Apple v něm popisuje inovativní rozhraní, která by reagovala na dotyk i tlak na různých stranách zařízení. iPhone by tak mohl mít citlivé boky i zadní stranu, které se přizpůsobí podle toho, jak jej držíte. Rozhraní by se dynamicky měnilo podle orientace zařízení, což by umožnilo intuitivní ovládání z jakéhokoliv úhlu.

Patentová dokumentace zmiňuje také další produkty. Například skleněný Mac Pro ve tvaru osmihranného hranolu nebo Apple Watch tvořené téměř výhradně ze skla. Některé návrhy dokonce obsahují deformační prvky (možnost ovládat zařízení zmáčknutím), což leckomu může připomenout 3D Touch. Apple se možnostmi celoskleněného designu zabývá už více než dekádu. Bývalý designérský šéf Jony Ive snil o iPhonu vyrobeném z jediného kusu skla. Na každý pád je třeba jako obvykle připomenout, že se jedná pouze o patent a celoskleněný iPhone nemusí nikdy dorazit. jak by se vám ale takový produkt líbil?