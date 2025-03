Celoskleněné Apple Watch by se mohly stát brzy realitou!

Budoucnost Apple produktů je dost možná v celoskleněném těle. Naznačuje to alespoň spousta patentů, které si Apple v předešlých měsících a letech zaregistroval, v kombinaci s řadou úniků informací od spolehlivých leakerů, dle kterých by měl Apple právě na celoskleněných produktech pracovat. A jak se zdá, při jejich vývoji absolutně netroškaří – vždyť v minulosti se šuškalo o celoskleněném iPhonu, Macu či Apple Watch. Právě na vývoj třetího zmiňovaného produktu upozornil nyní i spolehlivý leader Instant Digital, dle kterého dorazí celoskleněné Apple Watch na pulty obchodů jakožto první celoskleněný Apple produkt.

Fotogalerie reminky Apple Watch LsA 8 reminky Apple Watch LsA 7 reminky Apple Watch LsA 10 reminky Apple Watch LsA 11 reminky Apple Watch LsA 16 reminky Apple Watch LsA 17 reminky Apple Watch LsA 18 Vstoupit do galerie

Leaker toho o vývoji produktu prozradil jen pramálo. Víme od něj totiž vlastně jen to, že Apple na celoskleněných Apple Watch pracuje coby na produktu, který by chtěl v dohledné době uvést jakožto zařízení s revolučními možnostmi ovládání. Celoskleněné tělo by totiž nemělo být jen esteticky zajímavé, jelikož by de facto mazalo rozdíl mezi koncem displeje a začátkem těla, ale dokonce by umožňovalo interakce se zařízením na daleko víc místech než jen na displeji, potažmo prostoru s tlačítky. Nechme se tedy překvapit, s čím nakonec Apple v budoucnu vyrukuje a zda ony celoskleněné Apple Watch nebudou třeba bájnými Apple Watch X, od kterých se čeká revoluce, avšak jejich příchod je stále nejasný a nejistý.