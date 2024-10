Ulovili jsme jednorožce: Garmin Fenix 8 AMOLED 51 mm jsou v redakci 

Garmin je sice představil už na konci srpna, sehnat je, je ale docela oříšek. Právě řada Fenix je u Garminu tou nejpopulárnější a jejich 8. generace hodně žádaná. My tu máme Garmin Fenix 8 AMOLED 51 mm verzi, a to hned v té luxusnější, tedy i s koženým řemenem v balení.

Pokud nepočítáme vylepšený model 7. generace, tedy Garmin Fenix 7 Pro, tak se na plnohodnotného nástupce sedmiček čekalo dva a půl roku. Že je to strategie správná, ukazuje nejen Samsung, který u svých Galaxy Watch střídá Classic verzi s tou profesionální, ale ani Apple nám nyní neukázal Apple Watch Ultra 3, jen novou barevnou variantu Ulter 2. generace.

Místo malých dílčích vylepšení se tak za delší časový úsek dokáže docílit více změn, na které zákazníci slyší. I díky tomu pak mohou upgradovat generaci po generaci, aniž by jednu vynechali. V případě Garmin Fenix 8 se samozřejmě můžeme srovnávat s Apple Watch Ultra 2, pravda je ale taková, že to jsou hodně jiná zařízení. Ostatně sám Garmin uvedl, že přímou konkurencí jeho osmičky pro Apple Watch nejsou, do té role společnost pasuje odlehčené Garmin Fenix E.

Konečně AMOLED

Garmin Fenix 8 jsou k dispozici s novým AMOLED displejem, a to úplně poprvé v řadě. Variantně lze koupit ještě ten technologie MIP v kombinaci se solárním nabíjením. AMOLED je ale samozřejmě o poznání zajímavější a především líbivější. Navíc díky velkému pouzdru a velké baterii vydrží ta v 51mm verzi 13 dní se zapnutým Always On displejem.

Ten je na poměry Garminu obří, protože jde o 1,4“ s rozlišením 454 x 454 px. Jeho sklo je safírové a kolem něho je titanová luneta. Titan ostatně najdete i na spodní straně, a dalších prvcích. Z novinek Garmin Fenix 8 se vyjma displeje hodí vyzdvihnout minimálně ještě hlasové ovládání, 40m voděodolnost, nová indukční tlačítka nebo podporu telefonování (bez eSIM).

První dojmy

Po vybalení hodinek jsou první dojmy doslova obří. Stejně jako ony samotné – tedy pokud se bavíme právě o 51mm velikosti. Díky ideálně tvarovaným nožkám hodinek je ale snese i útlejší zápěstí. Kdyby náhodou, je na výběr. Garmin Fenix 8 mají tři velikosti, ještě tedy 43 a 47mm. Patentovaný systém uchycení řemenů QuickFit zůstává. Jejich šíře je 26 mm a jsou velice povedení a především pohodlné. Jen jimi zatlačíte na stěžejku v pouzdru a řemen sám zapadne tak, jak má.

Pouzdro není unibody, jak to dělá Apple. Je sendvičové, kdy je prostřední část plastová. Díky tomu ale Garmin sráží hmotnost, aniž by trpěla odolnost. Tato konstrukce je ověřena lety a není důvod na ní něco měnit. Po zapnutí hodinek jako první nastavíte jazyk a poté je nutné hodinky spárovat se smartphonem. Garmin má tu výhodu, že komunikuje nejen s iPhony, ale i se světem Androidu.

Cena Garmin Fenix 8 je ale to, co nepotěší nikoho. V nejnižší konfiguraci startuje na 25 tisících Kč, cena námi testované verze, tedy konkrétně Garmin Fenix 8 – 51 mm, AMOLED, Sapphire, Carbon grey DLC s Chestnut koženým řemínkem, je 32 490 Kč. Může za to safírové sklo, šedé DLC titanu a v balení přidaný kožený řemen.

