V Brně se otevřel nový Garmin obchod. Vedle hodinek nabízí kompletní sortiment značky

Apple Watch rozjedete jen s iPhony, Galaxy Watch zase jen se Samsungy. Hodinky společnosti Garmin mají tu výhodu, že si rozumí s platformou iOS i Android. Společnost toho ale nabízí mnohem více, protože její ekosystém produktů je poměrně rozsáhlý. Nyní jej najdete pěkně na jednom místě.

Garmin je americká společnost, kterou v roce 1989 založili Gary Burell a Min Kao (spojením jejich jmen tak vzniklo i pojmenování společnosti), sídlo má ve státě Kansas. Původně se zaměřovala na vývoj a výrobu civilních GPS přijímačů, které byly do té doby určené výhradně pro vojenské využití. Společnost se zaměřila na několik oblastí, pro které začala nabízet své výrobky využívající GPS, tedy na letecké, námořní, outdoorové i automobilové.

Nyní je ale společnost svým zákazníkům známá spíše pro své chytré hodinky, kterých nabízí mnoho modelů napříč několika řadami. Nejznámější jsou Fénix, Forerunner, Venu nebo vívoactive. Jenže v nabídce toho má Garmin mnohem ale mnohem více jako např. Garmin cyklopočítače, radary, navigace do auta nebo na motorku, satelitní komunikátory a další.

Oficiální prodejce Garmin

V České republice se aktuálně otevřel třetí obchod specializovaný na značku Garmin, kdy byly doposud provozovány jen dva v Praze. Nyní je tak oficiální prodejce Garmin produktů i v Brně, konkrétně v Olympii Brno. Největší výhodou je však to, že zákazník zde koupí nejen populární chytré hodinky společnosti Garmin, ale také všechny ostatní produkty, které Garmin aktuálně nabízí, a které jsou zde i fyzicky k vyzkoušení.

Dosud bylo druhé největší město ČR a jeho spádová oblast bez podobné prodejny, což se tedy nyní změnilo a zákazníci si zde mohou vyzkoušet veškeré produkty i s obsluhou od zaškoleného personálu. Protože je pak obchod právě v Olympii, nese to s sebou mnoho výhod, jako je bezproblémová dostupnost, parkování a otevírací doba (po – pá od 10 do 21, víkendy od 9 do 21 hodin). Obchod má tedy i velice blízko na sousední Slovensko, a proto nabízí možnost nákupu v eurech.

Spolu s obchodem se také spustil i nový e-shop www.garmin-brno.cz. Skrze něho se tak dostanete ke kompletní nabídce Garminu, ať jste zrovna kdekoli. Pokud je pro vás ovšem Brno daleko nebo se potřebujete jen rychle poradit, můžete si do obchodu i jen zavolat nebo napsat. Skrze e-shop si lze nechat i zboží jen rezervovat. I tady můžete nakupovat v eurech, doprava zdarma je pak nad 1 000 Kč. Novinky ze světa Garminu pak můžete sledovat i na nových sociálních sítích obchodu, a to jak Facebooku tak Instagramu.

