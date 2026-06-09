Zavřít reklamu

Ušetřete s Garmin Brno na Den otců. Ve slevě jsou Fenix 8, Venu 4 i Instinct 3

Tiskové zprávy
A. Adam Kos
0

Komerční sdělení: Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu, což jednoduše znamená, že letos připadá na 21. června 2026. A jak lépe svému otci poděkovat než např. novými Garmin hodinkami, na kterých nyní můžete pěkně ušetřit?

Pokud jste to netušili, tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce. Třetí červnová neděle se oficiálně stala Dnem otců až v roce 1966, a to díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi.

Garmin Instinct Crossover AMOLED 28 Garmin Instinct Crossover AMOLED 28
Garmin Instinct Crossover AMOLED 29 Garmin Instinct Crossover AMOLED 29
Garmin Instinct Crossover AMOLED 30 Garmin Instinct Crossover AMOLED 30
Garmin Instinct Crossover AMOLED 32 Garmin Instinct Crossover AMOLED 32
Garmin Instinct Crossover AMOLED 33 Garmin Instinct Crossover AMOLED 33
Garmin Instinct Crossover AMOLED 34 Garmin Instinct Crossover AMOLED 34
Garmin Instinct Crossover AMOLED 35 Garmin Instinct Crossover AMOLED 35
Garmin Instinct Crossover AMOLED 8 Garmin Instinct Crossover AMOLED 8
Garmin Instinct Crossover AMOLED 9 Garmin Instinct Crossover AMOLED 9
Garmin Instinct Crossover AMOLED 10 Garmin Instinct Crossover AMOLED 10
Garmin Instinct Crossover AMOLED 11 Garmin Instinct Crossover AMOLED 11
Garmin Instinct Crossover AMOLED 12 Garmin Instinct Crossover AMOLED 12
Garmin Instinct Crossover AMOLED 15 Garmin Instinct Crossover AMOLED 15
Garmin Instinct Crossover AMOLED 17 Garmin Instinct Crossover AMOLED 17
Garmin Instinct Crossover AMOLED 1 Garmin Instinct Crossover AMOLED 1
Vstoupit do galerie

A na čem všem můžete s Garmin Brno ušetřit, nejsou to jen chytré hodinky. U nich můžete vybírat z populárních řad jako Fenix 8, Forerunner i Venu (Venu 4, X1), ušetřit ale jde i na motocyklisté navigaci Garmin Zumo XT2, navigaci Garmin Drive 53 & Live Traffic nebo cyklopočítači Garmin Edge Explore 2.

Vybraná nabídka Garmin Brno ke Dni otců:

Akce končí 21. 6. 2026 ve 23:59 a samozřejmě platí pouze do vyčerpání zásob. Nabídku nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, což zahrnuje mimo jiné kód poukazu či slevy, libovolný dárkový nebo kupónový poukaz a libovolné nabídky třetích stran.

Kompletní nabídku Garmin Brno ke Dni otců najdete zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.