Ušetřete s Garmin Brno na Den otců. Ve slevě jsou Fenix 8, Venu 4 i Instinct 3

Komerční sdělení: Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu, což jednoduše znamená, že letos připadá na 21. června 2026. A jak lépe svému otci poděkovat než např. novými Garmin hodinkami, na kterých nyní můžete pěkně ušetřit?
Pokud jste to netušili, tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce. Třetí červnová neděle se oficiálně stala Dnem otců až v roce 1966, a to díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi.
Fotogalerie
A na čem všem můžete s Garmin Brno ušetřit, nejsou to jen chytré hodinky. U nich můžete vybírat z populárních řad jako Fenix 8, Forerunner i Venu (Venu 4, X1), ušetřit ale jde i na motocyklisté navigaci Garmin Zumo XT2, navigaci Garmin Drive 53 & Live Traffic nebo cyklopočítači Garmin Edge Explore 2.
Vybraná nabídka Garmin Brno ke Dni otců:
- Garmin Fénix 8 – 51 mm, AMOLED, Sapphire, Carbon grey DLC s Black / Grey: 22 490 Kč (původní cena 22 490 Kč)
- Garmin Venu 4 – 45 mm, Slate / Black: 10 490 Kč (původní cena 12 490 Kč)
- Garmin Venu X1 Black: 14 490 Kč (původní cena 16 990 Kč)
- Garmin Forerunner 965 – 47 mm, Titanová luneta Carbon Grey DLC, Black: 11 790 Kč (původní cena 13 490 Kč)
- Garmin Forerunner 265, Black: 8 790 Kč (původní cena 10 490 Kč)
- Garmin Instinct Crossover – 45 mm, AMOLED, Bronze / Sunburs: 13 790 Kč (původní cena 14 990 Kč)
- Garmin Tactix 7 – 51 mm, AMOLED + náhradní řemínek: 24 990 Kč (původní cena 27 990 Kč)
- Garmin zūmo XT2: 11 290 Kč (původní cena 12 490 Kč)
- Garmin Drive 53 & Live Traffic: 3 590 Kč (původní cena 4 190 Kč)
- Garmin Edge Explore 2: 5 790 Kč (původní cena 6 490 Kč)
Akce končí 21. 6. 2026 ve 23:59 a samozřejmě platí pouze do vyčerpání zásob. Nabídku nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, což zahrnuje mimo jiné kód poukazu či slevy, libovolný dárkový nebo kupónový poukaz a libovolné nabídky třetích stran.