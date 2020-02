Milovníci tahových RPG, jástejte! Na iPhony míří kvalitní Dragon Quest of the Stars

Pokud alespoň mírně pokukujete po východních a zejména japonských hrách, jistě znáte legendární a v Asii proslulou herní sérii Dragon Quest. Ta se právoplatně stala jednou z ikon žánru her na hrdiny a pravidelně dobývá první příčky žebříčku prodejnosti. Tato skutečnost ale platí výhradně na konzolích a počítači, mobilní zařízení byla dosud pořádného titulu z tohoto univerza ušetřena. To se naštěstí mění s příchodem hříčky Dragon Quest of the Stars, která by mohla zaujmout i skalní fanoušky.

Máte-li v oblibě japonské hry, ale vadí vám omezená lokalizace a malá dostupnost také na západě, máme pro vás dobrou zprávu. Alespoň v případě hry Dragon Quest of the Stars se vývojáři ze studia Square Enix smilovali a přispěchali po několika letech také s verzí pro západ. Konec konců, hra vyšla v Japonsku již před nějakou dobu a okamžitě se stala hitem, který si vyzkoušelo přes 20 milionů hráčů. Hra navíc hrdě reprezentuje sérii Dragon Quest, jež se sice může pyšnit několika mobilními počiny, ale v případě drtivé většiny z nich by se dalo o kvalitě polemizovat. Dragon Quest of the Stars v tomto případě boduje a přináší řadu zajímavých herních mechanik. Jde totiž o tahové RPG, kde nechybí plejáda různých schopností a dokonce i možnost tvořit komba.

Díky schopnosti tvořit sérii řetězových útoků máte tedy taktickou výhodu nejen vy, ale i nepřátelé a bossové. Bude právě na vás, abyste vymysleli co nejefektivnější strategii, pomocí níž jednotlivé protivníky porazíte. Svého hrdinu si samozřejmě budete moci náležitě vypiplat a vylepšovat jak jeho brnění a zbraně, tak v průběhu hry také vizáž. A pokud vás kampaň, nabízející poměrně netradiční a pohlcující příběh, přestane bavit, stačí přepnout do multiplayerového módu a spojit se s až 4 dalšími hráči. S těmi můžete následně podnikat dobrodružné výpravy, plnit úkoly nebo se jen tak potulovat světem. Pokud vás tedy tato hříčka od Square Enix zaujala, zamiřte na App Store a Dragon Quest of the Stars si stáhněte, pochopitelně bezplatně.