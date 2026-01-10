Šetřete dvojnásob s MAXI výprodejem na DATARTu a kupony na další nákupy!

Komerční sdělení: Vánoce sice definitivně skončily, ale pokud jde o dárky – tentokrát spíš pro sebe – DATART rozhodně neřekl poslední slovo. Nový rok totiž odstartoval zimním MAXI výprodejem, který je přesně tím typem akce, u níž se vyplatí zbystřit. Vedle výrazných slev na široké spektrum elektra totiž přichází ještě jeden příjemný bonus, který dělá z běžného nákupu malý maraton úspor.
Princip je naprosto jednoduchý. Stačí v období od 6. do 18. ledna 2026 nakoupit a DATART vám k objednávce automaticky pošle slevové kupony v celkové hodnotě 1 000 Kč. Nemusíte nic vyplňovat, nikam se registrovat ani lovit kódy po internetu. Kupony vám totiž dorazí rovnou na e-mail, který při nákupu použijete. A právě v tom je celé kouzlo. Nakoupíte teď výhodně a zároveň si připravíte půdu pro ještě levnější nákupy v následujících týdnech.
Získané kupony pak můžete uplatnit od 24. ledna do 16. února 2026, tedy v ideálním období, kdy se často řeší věci, které se po Vánocích tak nějak „odložily“. Ať už jde o nový spotřebič do domácnosti, elektroniku do pracovny nebo třeba drobnosti, na které se při svátečních nákupech nedostalo, sleva přijde vhod prakticky vždy. Jen je potřeba počítat s tím, že kupony nelze kombinovat s dalšími akcemi nebo slevovými kódy – ale upřímně, při téhle kombinaci výprodeje a následné slevy to většinu lidí trápit nebude.
Pokud tedy přemýšlíte, jak do nového roku vstoupit trochu chytřeji a zároveň ušetřit víc než obvykle, zimní MAXI výprodej v DATARTu je přesně tím typem akce, který dává smysl. Jednou nakoupíte, dvakrát ušetříte a to je kombinace, která se neodmítá.