Génius, vizionář, ale i komplikovaná osobnost. Přečtěte si 40 faktů o životě Steva Jobse

Steve Jobs byl neuvěřitelný podnikatel, vynálezce a vizionář. Díky své inteligenci, tvrdé práci a neústupnosti inspiroval miliony lidí a společnost Apple i nadále roste a určuje technologické trendy. Navzdory jeho obrovským úspěchům však měl (stejně jako my všichni) i své stinné stránky a negativní vlastnosti. Může být považován za dokonalý vzor v korporátním i osobním světě? To už musíte posoudit sami. Připravili jsme pro vás seznam 40 zajímavých faktů, které o zakladateli Applu možná nevíte.
Mládí, rodina a osobní život
- Nenarodil se do bohatství, jeho rodina rozhodně nebyla milionářská.
- Byl adoptovaný.
- Jeho adoptivní otec pro něj byl jednou z největších životních inspirací.
- V šesté třídě byl šikanován za to, že je „divný“. Pohrozil rodičům, že pokud se nepřestěhují, odejde ze školy, a tak se rodina přesunula do Los Altos v Kalifornii.
- Svou biologickou sestru poznal, až když mu bylo 27 let.
- Jeho sestrou je mimochodem slavná spisovatelka Mona Simpson.
- Byl napůl Arab – jeho biologický otec pocházel ze Sýrie a matka byla Američanka.
- Nedokončil vysokou školu, studium předčasně ukončil.
- Jeho průměr známek (GPA) na škole byl pouhých 2,65.
- Jako teenager snil o tom, že se stane buddhistickým mnichem.
- Zpočátku popíral otcovství své dcery Lisy.
Zvyky, povaha a kontroverze
- Vždy ho fascinovaly technologie a knihy.
- Měl obrovskou vášeň pro kaligrafii, což se později promítlo do typografie prvních Maců.
- Poslouchal pouze hudbu, která rezonovala s jeho osobním přesvědčením.
- Během svého života vlastnil téměř 100 párů džínů Levi’s, které nosil společně se svým ikonickým černým rolákem.
- Byl pescatarián (z masa jedl výhradně ryby a mořské plody).
- Zřídkakdy se sprchoval a velmi často chodil bos.
- Zcela otevřeně o sobě tvrdil, že není filantrop.
- Na svých autech zásadně neměl registrační značky.
- Často a zcela záměrně parkoval na místech vyhrazených pro invalidy.
- Své experimenty s LSD považoval za jednu z nejdůležitějších věcí ve svém životě.
Kariéra, byznys a konkurence
- Stal se největším akcionářem The Walt Disney Company. V roce 1986 koupil studio Pixar za 10 milionů dolarů a v roce 2006 ho prodal zpět za 7,4 miliardy dolarů.
- Osobně zasáhl do scénáře filmu Toy Story a změnil hlavní postavu Woodyho ze záporáka na klaďase.
- V jednu chvíli vážně zvažoval odkoupení společnosti Yahoo.
- Jeho roční plat v Applu činil symbolický 1 dolar.
- Jako vynálezce měl na svém kontě zhruba 300 patentů.
- V roce 1993 ho časopis Fortune zařadil na seznam nejtvrdších šéfů v Americe.
- Sám se nikdy nenaučil programovat.
- Navzdory oboru, ve kterém pracoval, choval silný odpor k osobním počítačům (PC).
- Zakladatelé Googlu, Sergey Brin a Larry Page, ho považovali za svého osobního mentora.
- Svého času donutil Google, aby změnil žlutý odstín ve druhém písmenu „O“ v jejich logu, protože se mu nelíbil na displeji iPhonu.
- Když Google vstoupil na trh s telefony se systémem Android, Jobs se cítil podveden a zrazen. Tvrdil, že Google sprostě ukradl funkce iPhonu.
- Byl jedním z nejmladších lidí, kteří se kdy dostali na seznam miliardářů časopisu Forbes.
- Jeho podpis byl vyrytý uvnitř šasi každého původního počítače Macintosh.
- Nerad vyhazoval lidi, což se umocnilo především poté, co se sám stal otcem.
Nemoc a poslední okamžiky
- V roce 2003 mu byla diagnostikována rakovina slinivky, ale odmítl operaci. Místo toho zvolil alternativní medicínu zahrnující veganskou stravu, akupunkturu, bylinné léky a dokonce i konzultace s jasnovidcem.
- Po devíti měsících nakonec na operaci přistoupil. Mnozí odborníci se domnívají, že právě toto zpoždění bylo hlavním faktorem jeho pozdějšího úpadku.
- Odmítl nabídku Tima Cooka, který mu chtěl darovat část svých vlastních jater pro transplantaci.
- Je pohřben v neoznačeném hrobě.
- Jeho poslední slova, když se díval přes ramena své rodiny, zněla: „Oh wow. Oh wow. Oh wow.“)
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Dělejte to, co milujete
Jedna věc je jistá. Steve Jobs byl obrovsky zapálený pro svou společnost a práci, kterou dělal. Níže najdete překlad nejsilnější části z jeho legendárního projevu k absolventům Stanfordovy univerzity z roku 2005, který dodnes inspiruje miliony lidí:
„Jediný způsob, jak být skutečně spokojený, je dělat to, o čem věříte, že je skvělá práce. A jediný způsob, jak dělat skvělou práci, je milovat to, co děláte. Pokud jste to ještě nenašli, hledejte dál. Nespokojte se s málem. Jako u všech záležitostí srdce, poznáte, když to najdete. Někdy vás život praští cihlou do hlavy, neztrácejte víru. Jsem přesvědčen, že to jediné, co mě hnalo vpřed, bylo to, že jsem miloval to, co dělám. Musíte najít to, co milujete.
Musíte věřit, že se ty body ve vaší budoucnosti nějak spojí. Musíte v něco věřit; ve svůj instinkt, osud, život, karmu, cokoliv. Protože víra, že se body na cestě spojí, vám dodá sebevědomí následovat své srdce, i když vás to svede z vyšlapané cesty. A to udělá ten zásadní rozdíl. Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte tím, že budete žít život někoho jiného. Nenechte se uvěznit dogmatem, což znamená žít podle výsledků myšlení jiných lidí. Nedovolte, aby hluk názorů ostatních přehlušil váš vnitřní hlas. A to nejdůležitější, mějte odvahu následovat své srdce a intuici. Ty už nějak vědí, čím se skutečně chcete stát. Všechno ostatní je druhořadé.“
Navzdory jeho chybám a často komplikované povaze lze s jistotou říci, že Steve Jobs zůstává obrovskou inspirací a ikonickým byznysmenem, na kterého svět technologií nikdy nezapomene.