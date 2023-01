Umělá inteligence (UI) je označení pro širokou škálu technologií, které využívají principy počítačového učení a strojového učení k dosažení inteligentních výsledků. Tyto technologie se používají k řešení různých úkolů jako je rozpoznávání řeči, analýza dat, rozpoznávání obrazu a další. Díky rychlému pokroku v oblasti počítačového výkonu, datového skladování a metod učení se UI stává stále důležitějším prvkem v mnoha odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, zdravotnictví, financování a mnoho dalších. Tento článek se bude zabývat různými aspekty UI, jako jsou její historie, současný stav a budoucí možnosti.

Řádky, které jste si právě přečetli, vytvořila uměla inteligence OpenAI jako odpověď na můj příkaz: „Napiš mi úvod článku o umělé inteligenci“. Přesně to a zhruba bilion další věcí umí OpenAI, umělá inteligence, za kterou stojí Sam Altman, Elon Musk a Greg Brockman. Ostatně, nechme OpenAI promluvit samu za sebe a zeptejme se ji na otázku, co je OpenAI a komu patří.

„OpenAI je nezisková organizace založená v roce 2015 Samem Altmanem, Ilonem Muskem, Gregem Brockmanem a dalšími. Cílem OpenAI je vytvořit umělou inteligenci pro dobro všech lidí. OpenAI se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence, který by mohl být prospěšný pro celou společnost. Tyto aktivity zahrnují výzkum v oblasti strojového učení, deep learningu a dalších oblastí AI, jakož i vývoj open-source software a nástrojů pro výzkumníky a vývojáře. OpenAI také pořádá konference, workshopy a další akce, kde se sdružují odborníci na AI z celého světa, aby se podělili o své znalosti a zkušenosti. OpenAI je nezisková organizace, což znamená, že její výnosy jsou vráceny do organizace k podpoře jejího poslání,“ uvedla OpenAI ve své odpovědi na naši otázku.

Pro běžné použití je OpenAI zcela zdarma a můžete si s ní popovídat o čemkoli vás napadne. Stačí se jednoduše pomocí Google účtu nebo vašeho mailu přihlásit do OpenAI a zvolit možnost Try It. Následně se již otevře chatovací okno, kde si můžete v češtině nebo v libovolném jazyce popovídat s umělou inteligencí. Můžete se ji zeptat na cokoli, nechat si od ni cokoli vysvětlit. Jediné, co OpenAI neumí, je sdílet své pocity nebo názory. Jakmile od ni budete chtít názor, odpoví vám, že jako strojové učení nebo umělá inteligence nemá na věci názor. Ostatně vyzkoušejte si ji sami.

OpenAI si můžete vyzkoušet zdarma přímo zde.