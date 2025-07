Apple si mne ruce. Film F1 s Bradem Pittem je naprostý trhák

Film F1 s Bradem Pittem v hlavní roli míří během tohoto víkendu k překonání hranice 400 milionů dolarů v tržbách. Snímek se tak stává nejúspěšnějším filmem Applu a zároveň jedním z nejvýdělečnějších projektů slavného herce.

Uveden byl koncem června 2025 a během úvodního víkendu vydělal v USA přes 57 milionů dolarů. Celosvětově se odhaduje, že do 18. července snímek přinesl 399,5 milionu dolarů, a to i navzdory tvrdé konkurenci v podobě nového filmu Superman, který startoval s 125 miliony.

F1: Riziko, které se vyplatilo

Apple šel do filmu F1 s velkým nasazením – a nemalým rozpočtem. Produkční náklady se odhadují na částku mezi 200 až 300 miliony dolarů, k nimž je třeba připočíst údajně 50 milionů na marketing. To znamená, že z hlediska tradičního filmového průmyslu by se film musel přehoupnout přes 625 milionů dolarů, aby se považoval za výdělečný.

Přesto se dá říci, že investice se Applu vyplatí. Po premiéře v kinech bude film pravděpodobně dostupný za poplatek na on-demand platformách a následně zamíří na Apple TV+, kde může přitáhnout nové předplatitele.

Co bude dál?

Úspěch F1 mění situaci. V roce 2024 se ještě mluvilo o tom, že Apple s produkcí filmů skončí. Dnes je ale zřejmé, že společnost bude ve filmové tvorbě pokračovat, a dokonce zvažuje vlastní distribuci bez závislosti na studiích jako Warner Bros.

Dalším projektem v kinech bude nízkonákladový film Highest 2 Lowest, který dorazí 22. srpna 2025. A už nyní Apple investoval další desítky milionů dolarů do nové produkce – thrilleru o UFO od týmu tvůrců F1.

F1 tak pravděpodobně vstoupí do historie nejen jako kasovní trhák, ale jako bod zlomu v hollywoodské strategii technologického giganta.