Jony Ive a OpenAI narazili! Jejich nový projekt dostal soudní stopku ještě před startem

Martin Hradecký
Společný projekt dvou předních mužů technologického světa dostává první nepříjemný direkt. OpenAI a Jony Ive narazili na právní překážku v podobě rozhodnutí odvolacího soudu 9. obvodu USA. Soud potvrdil zákaz používání značky „io“, kterou chtěli využít pro své nové produkty, a přiklonil se tak ke konkurenční společnosti iyO.

IO není povoleno

Konflikt začal poté, co OpenAI oznámilo akvizici společnosti Jonyho Ivea s názvem „io“. Firma iyO Inc. pod vedením Jasona Rugola vzápětí podala žalobu s tím, že jde o porušení ochranné známky. Obě společnosti totiž míří na podobný trh – vývoj nového typu zařízení s přirozeným ovládáním pomocí AI.

Ze soudních dokumentů vyplynulo, že název „io“ si Altman s Ivem zvolili v polovině roku 2023, zatímco Rugolo kontaktoval Altmana začátkem roku 2025 s žádostí o financování. Altman tehdy nabídku odmítl a uvedl, že pracuje na konkurenčním projektu. IyO pak tvrdilo, že OpenAI plánuje uvést podobný produkt – AI sluchátka.

Rozhodnutí se může dlouho táhnout

Okresní soud nařídil dočasné omezení (TRO), které OpenAI zabránilo značku „io“ používat. Firma musela stáhnout video a zmínky o projektu. OpenAI se proti tomuto kroku odvolala, ale odvolací soud nyní rozhodnutí potvrdil.

Sam Altman
V rozhodnutí soud uvedl:

  • Riziko záměny: názvy „IO“ a „iyO“ jsou foneticky totožné a produkty podobné.
  • Reverzní záměna: hrozí, že větší firma (OpenAI) svým vlivem zastíní původního držitele značky (iyO).
  • Neopravitelná škoda: plánované spuštění značky „io“ ohrozilo fundraising iyO a její reputaci.

Případ nyní míří zpět k okresnímu soudu, kde se bude rozhodovat o trvalějším opatření (Preliminary Injunction). Proces se ale může protáhnout až do let 2027–2028, kdy je plánováno hlavní líčení před porotou.

