OpenAI v problémech? Sam Altman bije na poplach a pozastavuje velké projekty

Ve světě AI to poslední dobou vře, ale to, co se odehrálo v OpenAI tento týden, má úplně jiný rozměr. Jeho šéf Sam Altman totiž podle informací The Information vyhlásil interní „code red“, tedy jinými slovy poplach, který má za cíl něco zásadního změnit. Důvodem je pak údajně to, že dle Altmana a dalšího vedení OpenAI musí ChatGPT zrychlit, zpřesnit a stát se osobnější, jinak mu hrozí, že ztratí dech ve sprintu proti Google Gemini a Anthropic Claude.
Altman v interním dopise zaměstnancům vysvětlil, že se firma musí okamžitě zaměřit na tři klíčové oblasti, kterými jsou personalizace pro každého uživatele, kvalitnější generování obrázků a hlavně na samotné chování modelu od rychlosti až po spolehlivost. Už teď se totiž ukazuje, že konkurence začíná nepříjemně dotírat a pokud chce OpenAI své výsostné místo udržet, je třeba nepolevit v intenzivní práci. Google přitom nedávno vypustil Gemini 3 Pro a v testech poráží ChatGPT na několika frontách. Claude od Anthropicu si mezitím našel pevné místo v korporátech.
Altman zároveň stopl či minimálně odsunul několik velkých projektů, o kterých se spekulovalo týdny. Reklamy v ChatGPT jsou tak odložený na neurčito, což je bezesporu velmi pozitivní zpráva. Nákupní AI agenti jsou také pozastaveni a nový, mnohem proaktivnější osobní asistent Pulse měl být údajně také odložen. Zajímavé přitom je, že OpenAI mezitím už testovalo dokonce reklamy u online nákupů, ale interně panuje obava, že by to mohlo být přesně to, co by velkou část uživatelů popostrčilo ke konkurenci.
Nick Turley, který vede vývoj ChatGPT, následně zaměstnancům potvrdil, že priorita číslo jedna je teď jasná – zlepšit ChatGPT, rozšiřovat dostupnost a udělat z něj ještě schopnější, osobnější a intuitivnější nástroj. Důvod je přitom poměrně prostý. OpenAI není zdaleka tak finančně stabilní, jak by se mohlo zdát. Na rozdíl od Applu nebo Googlu stojí primárně na počtu aktivních uživatelů a každá větší ztráta by se mohla rychle promítnout do investic. Pokud by tedy ChatGPT začal výrazněji ztrácet tempo, mohlo by to mít nepříjemné následky.
Pozitivní zprávou ale je, že OpenAI má v rukávu něco, co by mohlo situaci zase vyrovnat. Už příští týden má dorazit nový model a podle Altmana je v interních testech dokonce napřed před Gemini 3. Nechme se tedy překvapit, jak celý tento šílený AI závod dopadne a kdo bude na jeho konci vítěz a kdo poražený.