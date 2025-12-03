ChatGPT si začne brzy rozumět s Apple Zdraví!

ChatGPT by si měl podle všeho brzy rozumět i s daty z Apple Health nebo chcete-li Zdraví. V nejnovější verzi aplikace ChatGPT pro iPhone se totiž objevila ikona Apple Health. Ta je sice zatím jen ukrytá v kódu aplikace, nicméně i její skrytí dost jasně napovídá, co má OpenAI v plánu.
Popis ikony odkazuje alespoň podle kódu aplikace na možnost propojit Apple Health s ChatGPT a využívat tak vaše zdravotní, fitness či spánková data k personalizovanějším odpovědím, což by mohlo být poměrně zajímavé. ChatGPT by si měl navíc s vašimi zdravotními daty rozumět poměrně ve velkém stylu. Mezi kategoriemi, ke kterým by měl mít přístup, se totiž objevuje aktivita, spánek, strava, dechová frekvence nebo třeba i data o expozici hluku.
V tuto chvíli není jasné, kdy integrace Apple Zdraví do ChatGPT dorazí. Testování totiž může OpenAI ještě nějakou dobu zabrat. Pokud ale OpenAI s funkcí skutečně počítá, měla by se integrace objevit v nastavení pod sekcí Apps & Connectors, tedy tam, kde dnes najdete třeba Dropbox, Google Drive, Notion, Slack a další služby, ke kterým už ChatGPT umí přistupovat. Doufejme tedy, že na další možnost v tomto směru nebudeme čekat dlouho.