ChatGPT Atlas: Nový AI prohlížeč od OpenAI je tu a vyzkoušet si jej může každý!

Vše o Apple
Jiří Filip
OpenAI před pár hodinami oficiálně představila ChatGPT Atlas, zcela nový webový prohlížeč postavený kolem umělé inteligence a plné integrace ChatGPT. Jak samotná společnost uvedla, Atlas vznikl z jednoduché, ale zásadní otázky: „Co kdyby šlo s webovým prohlížečem mluvit?“

Součástí rozhraní je speciální postranní panel „Ask ChatGPT“, díky kterému mohou uživatelé klást dotazy přímo z prohlížeče – bez nutnosti přecházet na web ChatGPT či do samostatné aplikace. Chatbot dokáže na základě zobrazeného obsahu okamžitě shrnovat stránky, porovnávat produkty, odpovídat na otázky, analyzovat či opravovat kód a mnoho dalšího. Atlas navíc využívá paměť prohlížeče, která umožňuje postupné přizpůsobování chování podle preferencí uživatele.

Při vyhledávání se výsledky zobrazují nejprve ve formě odpovědi od ChatGPT, přičemž k dispozici zůstávají i rychlé přepínače na klasické výsledky, obrázky či další typy obsahu. ChatGPT panel přitom zůstává během surfování stále po ruce, takže se z prohlížeče stává inteligentní asistent. Novinkou je i Operator AI agent, který zvládne provádět konkrétní úkony na webu – například rezervovat stůl v restauraci, objednat potraviny, vytvořit nákupní seznam podle receptu nebo automaticky vyplňovat formuláře. K dispozici je i funkce „Cursor Chat“, jež umožňuje přímo v prohlížeči upravovat texty a nechat si s nimi pomoci umělou inteligencí. Atlas přináší všechny běžné funkce, které uživatelé očekávají – záložky, historii, správu hesel i práci s více panely. Design zůstává minimalistický a důvěrně známý, podobný Safari nebo Chromu.

ChatGPT Atlas je prozatím dostupný výhradně pro macOS, přičemž verze pro Windows, iOS a Android dorazí v nejbližší době. Oproti klasickým prohlížečům má být hlavní výhodou právě hluboká integrace umělé inteligence. Zatímco Safari od Applu zatím AI funkce neobsahuje a Chrome s nimi teprve experimentuje, OpenAI s Atlasem vstupuje do přímé konkurence a dává Applu jasný signál, že bude muset v budoucnu do Safari zakomponovat i Siri či jiné AI nástroje, pokud chce držet krok. Prohlížeč je dostupný od dnešního dne, přičemž režim Agent je zatím vyhrazen uživatelům s předplatným ChatGPT Plus a Pro.

ChatGPT Atlas lze zdarma stáhnout na Mac zde

